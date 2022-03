Tanz

Choreoloop in Augsburg: Wenn die Krücken zu tänzeln beginnen

Plus Vielfalt und Individualität: Choreoloop erweitert im Augsburger Abraxas mit einem internationalen und diversen Ensemble die Sprache des Tanzes.

Von Daniela Tiggemann

Schon während des Einlasses erwarten die sieben Tänzerinnen und Tänzer von „Choreoloop“ ihr Publikum auf der Bühne, sichtlich unsicher und mit kleinen Versuchen der Kontaktaufnahme, die vom Publikum ignoriert werden. Selten ist es so deutlich, wie sehr sich Künstler den Blicken der Zuschauer aussetzen, ja sich „nackt machen“ im übertragenen Sinn. Gesten, die Unsicherheit zu überspielen, sind zahlreich: nervöses Kratzen, verschlungene Arme, Knibbeln am Hemdsaum, schüchternes Ausstrecken der Arme. All das, was Profis seit der ersten Ballettstunde lernen zu verbergen, zeigt sich offen auf der Bühne. Und unterstützt die Idee der Choreografin Diana Wöhrl, Individuen zu zeigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

