Körper in Hochspannung: Choreoloop mit dem Programm "Nimm Platz"

Zwischen Theater und Clubkultur inszeniert Choreografin Diana Wöhrl eine intensive Performance.

Um sich zu vergewissern, dass man in unsicheren Zeiten lebt, braucht man morgens nur die gängigen Nachrichtenportale zu öffnen. Und da sind die alltäglichen Unsicherheiten noch gar nicht berücksichtigt, denen vor allem die Menschen ausgesetzt sind, die nicht über die Chromosomenkombination XY verfügen. Kann ich auch schnell in Jogginghose vor die Tür, ohne mitleidige Blicke zu ernten? Komme ich durch eine Clubnacht, ohne ständig in der Anonymität der Stroboskopblitze ungewollt angefasst zu werden? Gedanken, die Emanuelle Rizzo und Ivana Oršolić zu an Sirenen erinnernden Klängen auf ihren Stühlen sitzend murmeln. Sie fixieren sich gegenseitig mit ihren Augen, ein kalter Beat setzt ein und die Tänzerinnen erheben sich, umtänzeln sich, es fühlt sich an wie die letzten Sekunden vor einem Kampf.

Die Körper sind in Hochspannung, Aggression liegt in der Luft, ein zähes Ringen wird zu einer ungestümen Umarmung. Im Zusammenspiel der in Wien und München als freie Tänzerinnen wirkenden Frauen verschwimmen Zärtlichkeit und Übergriffigkeit, die Unsicherheit, welche der beiden Möglichkeiten es nun ist, wird mit lautem Lachen und gegenseitig erzwungenem Lächeln überspielt.

"Nimm Platz" ist ein intensives Duett zu treibender Clubmusik

Choreografin Diana Wöhrl vom Verein Choreoloop, einer fluiden Gruppe von Künstlerinnen und Künstlern, die dem kontemporären Tanz eine Plattform geben, hat aus der Performance „Nimm Platz“ ein höchst intensives Duett gewoben. Auf die treibende Clubmusik aus der Feder von Alexander Fick baut das Stück eine Brücke zwischen Theater und Clubkultur. Die beiden Aufführungen im City Club führen direkt in ein Set der DJ Djonni Laser, Sitzplätze gibt es bei der ersten Aufführung nur wenige und bei der zweiten fast keine, um das Publikum in sanftem Übergang selbst zum Teil des Stücks werden zu lassen. Vielleicht auch ein Moment der kollektiven Unsicherheit: Ist das Stück schon zu Ende? Darf ich jetzt auch tanzen? Und wenn ja, wie?

Bei der öffentlichen Probe in der Zwischennutzung max neu[n] verweist Wöhrl auf die physischen Reaktionen auf eine Situation, die in welcher Weise auch immer überfordernd ist. Das oben erwähnte Lachen oder ein den Körper durchziehendes Zittern. Diese Elemente sind ein entscheidendes Element ihrer Choreografie, da sie die manchmal abstrakt wirkenden Tanzbewegungen in einen für alle nachvollziehbaren Kontext setzen.

Sie tanzen sich den Druck von der Seele

Die Unruhe, die den Beginn des Stücks vereinnahmt, steckt im tiefen Dröhnen der Bässe und im rastlosen, unverständlichen Monolog der Tänzerinnen und sie verstärkt sich zu einem Druck, der ihre Stimmen erstickt klingen lässt und ihre gebeugten Oberkörper Richtung Kniescheiben presst. Dann erheben sich die beiden, um zuckend und ungelenk wie gerade geschlüpfte Flamingoküken die ersten Schritte zu unternehmen. Das Dröhnen wird zu einem Flirren, das Flirren verstummt und der treibende Beat lässt abgehackte Bewegungen zu runden und fließenden werden. Rizzo und Oršolić tanzen sich den Druck von der Seele, und das sie umgebende Publikum kann es ihnen gleichtun.

Nimm Platz – Club Feature, 19 Uhr und 22.30 Uhr im City Club, Karten unter theter.de und an der Abendkasse