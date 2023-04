Nachhaltig und bunt: Kunst mit alten Kleiderstücken

Im Textilmuseum Augsburg entsteht eine künstlerische Installation aus abgelegter Kleidung. In öffentlichen Workshops mit der Münchner Künstlerin Doro Seror kann sich jeder daran beteiligen.

Wie bunte Federboas hängen sie von der Decke, die grünen, gelben, weißen und blauen Webkanten, die als Abfallprodukte der Textilfertigung im Augsburger Textil- und Industriemuseum (TIM) entstehen. Die Münchner Künstlerin Doro Seror befestigt sie an einer großen Spirale aus Stahl und Aluminium im Eingangsbereich des Museums. Schon in einer vorherigen Ausstellung des TIM war das Teil im Einsatz und ist nun das Grundgerüst eines Kunstwerkes, das die Münchner Künstlerin in Zusammenarbeit mit vielen Menschen in Augsburg schaffen will und das ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit steht. "Wie wir mit unseren Ressourcen umgehen und wie wir die Konsumwelt in Einklang mit sozialen Produktionsbedingungen bringen, ist ein globales Thema, aber gerade im Bereich der Textilindustrie und der Mode in den Fokus gerückt", stellt Tim Allmann, Sprecher des TIM, dar. Das Kunstprojekt "Joy of Weaving", das in den kommenden Wochen in offenen Workshops mit der Münchner Künstlerin entstehen wird, soll dazu anregen, sich darüber Gedanken machen.

Nachhaltigkeit prägt nicht nur dieses Projekt von Doro Seror, sondern steht über ihrem gesamten Schaffen. Seror, die an der Kunstakademie in München Malerei studierte und heute vor allem als Performance-Künstlerin tätig ist, arbeitet ausschließlich mit Materialien, die bereits einmal genutzt wurden. Alte T-Shirts, Leggings, Spannbetttücher, leichte Pullover verarbeitet sie mittels einer Technik, die sich Amish Rug Weaving nennt. Bunte Teppiche und Wandbilder entstehen auf diese Weise, aber auch Objekte, die zu größeren Werken zusammengesetzt werden.

Die Münchner Künstlerin Doro Seror. Foto: Birgit Müller

Die Frage, was geschieht mit unserer abgelegten Kleidung und die Tatsache, dass Vieles auf Müllhalden landet und verbrannt wird, führte sie zu dieser Art der Wiederverwertung, erzählt Seror. Ihr Schaffen sieht sie als Kreislauf, in dem alles immer wieder genutzt werden kann. Deshalb dekonstruiert sie ihre Arbeiten nach einiger Zeit, um daraus etwas Neues zu schaffen. So lagert sie immer noch die Säcke mit Plastikmüll bei sich, mit denen sie ein Marcel Duchamps "Porte-bouteilles" nachempfundenes Kunstwerk schuf, um sie irgendwann wieder zu verwerten.

"Joy of Weaving" im Textilmuseum Augsburg ist ein Mitmachprojekt

In seine Einzelteile zerlegt - und dann auch an die Schöpferinnen und Schöpfer zurückgegeben - werden soll auch das Kunstwerk, das im Augsburger TIM nun vorbereitet wird. Es ist ein Mitmach-Projekt in zweierlei Hinsicht: Mit Kleidungsstücken, die sie nicht mehr benötigen, können die Augsburgerinnen und Augsburger das Rohmaterial bereitstellen. Geeignet sind leichte Teile aus Jersey wie Leggings, T-Shirts, auch dünne Baumwollpullover oder Bettlaken. "Am besten schön bunt und nach Farben sortiert", sagt Seror. Im Eingangsbereich des TIM stehen ab sofort Körbe bereit, in denen die Teile gesammelt werden.

Beteiligen kann man sich aber auch ganz konkret in den Workshops, die in den kommenden Monaten stattfinden. Doro Seror wird dabei in die Technik des Amish Rug Weaving einführen, eine Knüpftechnik, bei der um einen Kettfaden Knoten um Knoten angebracht wird. Kleine runde Objekte sollen dabei entstehen, die dann in die Webkanten-Lianen eingearbeitet werden.

Beim Knüpfen kommen die Teilnehmer ins Erzählen

Geknüpft werden dabei aber nicht nur textile Objekte, sondern auch Verbindungen zwischen den Beteiligten hat Doro Seror festgestellt. "Durch die Arbeit mit den Händen wird manche Peinlichkeitsphase überwunden, man kommt ins Erzählen und tauscht sich aus", ist ihre Erfahrung aus ähnlichen Projekten. Nachhaltig könnten dann auch diese Begegnungen sein.

Die kostenfreien Workshops finden am 13. und 14. Mai, am 2. und 3. Juni, sowie am 14. und 15. Juli jeweils von 10 bis 12.30 und 14 bis 16.30 Uhr statt. Anmeldung unter joyofweaving.doroseror@gmail.com oder buchung@timbayern.de