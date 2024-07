Stimmung in der Bude: The Hooters im Spectrum

Es ist erst ein paar Monate her. Da wollten Fußballfans endlich eine schmissige Torhymne für die deutsche Nationalmannschaft. Schließlich wurde eine Petition eingereicht, die 70.000 Menschen unterschrieben haben. Ihr Wunsch: der ehemalige Neue-Deutsche-Welle-Kracher „Major Tom“ von Peter Schilling. Seither dröhnt der Song, wenn ein Tor für Deutschland fällt, durchs Stadion. Bei der amerikanischen Rockband The Hooters hat noch nie jemand eine Petition eingereicht. Da gehört „Major Tom“ schon seit Jahren zum Pflichtprogramm. Die alte Schilling-Nummer ist dann am Ende des Konzerts immer der Rausschmeißer. So war es auch kürzlich im Augsburger Spectrum, als über 600 Menschen im ausverkauften Saal - voller Inbrunst und textsicher - mitgrölten.

Wolfgang Langner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Peter Schilling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Deutschland Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis