Chiemgauer Volkstheater in Gersthofen: Gutgläubige Frauen und ein windiger Typ

Das Chiemgauer Volkstheater bietet mit "Jetzt g'hörst der Katz!" in Gersthofen vergnügliche Unterhaltung. Manch Deftiges und Seichtes braucht es aber nicht.

Rund 40 Stücke hat das Chiemgauer Volkstheater von seiner „Hausautorin“, der Stadtbergerin Ulla Kling, bereits gespielt. Auch das neue Stück „Jetzt g'hörst der Katz!“, das das Chiemgauer Volkstheater in die Gersthofer Stadthalle mitbrachte, stammt aus der Feder Ulla Klings. Zu spüren war an diesem Abend von Anfang an: Das Chiemgauer Volkstheater hat seine treuen Fans, die auch an diesem Stück ihre Freude hatten.

Ein unverhoffter Gast wickelt die Schwestern um den Finger

Wie es sich für eine Komödie gehört, hatte dieses Stück alle Zutaten für eine leichte, vergnügliche Unterhaltung. Da war zunächst die Erzählung: von drei Frauen, den älteren Schwestern Mona und Lore und ihrer jungen Nichte Petra, unterschiedlich in Typus und Temperament, die sich zunächst vom Charme eines unverhofften Gastes in ihrem Haus, einem, wie sich bald zeigen sollte, windigen „Finanzhai“, betören lassen. So sehr, dass jede ihm recht bald unumwunden ihr Erspartes in Bar auf die Hand anvertraut, damit er es auf den internationalen Finanzmärkten mehre. Es kommt, wie es kommen muss: Der angebliche Finanzexperte, der mit dem Geldsegen seinen Karibikurlaub finanzieren will, fliegt bald auf, die drei Schwestern tun sich zusammen, um Rache zu üben nach dem Motto „Jetzt g‘hörst der Katz!“, vor allem, um wieder an ihr Geld zu kommen.

Treffend stellten die drei Schauspielerinnen und der Schauspieler ihre unterschiedlichen Charaktere dar: Tina Kern als Lehrerin Lore, die angesichts des charmanten Gastes ihren Habitus als graue Maus ablegt; Mona Freiberg als ihre resolute Schwester und Witwe Mona, die die Fäden im Haus in der Hand hält; schließlich Kristina Helfrich als aufgetakelte junge Nichte Petra, die den Gast wohl ein wenig mit ihren Annäherungsversuchen überfordert. Andreas Kern als Finanzhai kommt in seiner Doppelzüngigkeit bestens herüber und tut einem fast schon wieder leid, wenn er aus den Fängen der Schwestern, die ihn erst mit Rizinusöl, dann mit Schlaftropfen außer Gefecht setzen, nicht mehr herauskommt.

"Jetzt g'hörst der Katz" in Gersthofen mit urkomischen Szenen

Fehlen durften in dieser Komödie natürlich auch nicht skurrile, urkomische Szenen – etwa wenn die drei Frauen mit einem alten Gewehr nach Räubermanier ihren vermeintlichen Gentleman zwingen, im wahrsten Sinne des Wortes „die Hosen runterzulassen“. Zu den Zutaten dieses Volksstückes gehörte neben manchem Wortwitz und dem turbulenten Moment kurz vor Schluss auch das Seichte, das Deftige, das Anzügliche – ob es das so gebraucht hätte, ist aber die Frage.

