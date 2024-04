Theater

Crowdfunding für die Bühne: Junges Theater Augsburg startet Kampagne

"Bühne in Sicht" - so heißt die Kampagne des Jungen Theatern Augsburg.

Plus Für die Teilfinanzierung seiner neuen, festen Spielstätte geht das Junge Theater Augsburg ungewöhnliche Wege.

Von Stefanie Schoene

Nachdem das Junge Theater Augsburg (JTA) 2020 seine feste Bühne im Abraxas verloren hatte, steht jetzt der Umbau einer neuen Spielstätte in den Startlöchern. Sie soll in der "Großen Halle", einem Flachbau hinter dem Abraxas, entstehen. Insgesamt 200.000 Euro muss das JTA dafür aufbringen. 100.000 sind bereits durch Sponsoring zusammengekommen. Um einen Teil der Restsumme abzudecken und Bürgerinnen und Bürger an dem Projekt zu beteiligen, entschied sich das JTA für eine moderne Form der Finanzierung. Über Crowdfunding ("Schwarmfinanzierung") sollen weitere 20.000 Euro akquiriert werden. Der Startschuss für die Kampagne unter dem Namen "Bühne in Sicht" beginnt heute. Informationen und Spendenmöglichkeiten sind ab sofort auf der Online-Plattform www.startnext.com hinterlegt. Die Kampagne ist ein typisches Crowdfunding-Projekt, bei dem Unterstützer und Spenderinnen in Ideen und Vorhaben investieren, damit sie realisiert werden können.

300 Quadratmeter für die neue Spielstätte des Jungen Theaters Augsburg

Noch herrscht auf den 300 Quadratmetern der "Großen Halle" gähnende Leere. Bis September soll das Herzstück der neuen Räume, die Bühne, samt Backstagebereich und Requisitenlager stehen. Die Zuschauertribüne für 60 bis 80 Personen und ein großes Foyer müssen bis Anfang Oktober fertig sein. Die Premiere des inklusiven Stücks "Blödes Bild" soll am 6. Oktober in den neuen Räumen zu sehen sein.

