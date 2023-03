Theater

Der Architekt der Liebe oder: Wie Augsburg endlich großartig wird

Plus Das Sensemble Theater spielt im Goldenen Saal in Augsburg das Stück "Luftschlösser". Es geht um Elias Holl und einen Kulturreferenten, der Oberbürgermeister werden will.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Besser hätte der Ort für diese Uraufführung gar nicht gewählt werden können. Im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses präsentierte das Sensemble Theater sein neues Stück "Luftschlösser". Geschrieben hatte es Christian Krug. Es erzählt ein wenig aus dem Leben von Elias Holl und gleichzeitig spießt es die Stadtpolitik der Gegenwart auf. Augsburgs Kulturreferent heißt im Stück Thorsten Freigeist (gespielt von Florian Fisch) und fühlt sich zu Höherem berufen. Er spekuliert darauf, dass es Augsburgs Oberbürgermeisterin nach der Landtagswahl nach München zieht. Auf ihren vakanten Posten möchte er dann gelangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

