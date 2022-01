Diese Performance über Auschwitz verbindet den Enkel mit dem Großvater

Plus Der Schauspieler Daniel Langbein bringt die Geschichte des KZ-Häftlings Hermann Langbein auf die Bühne. Nach dem Auftritt soll es eine Diskussionsrunde mit dem Publikum geben.

„Ich habe Auschwitz lebenslang.“ Das war das Mantra von Hermann Langbein (1921 bis 1965) – antifaschistischer Widerstandskämpfer und Auschwitzüberlebender. „Es prägte sein ganzes Leben“, sagt dessen Enkel, der Wiener Schauspieler Daniel Langbein. Hermann Langbein war der erste Generalsekretär und Mitbegründer des Internationalen Auschwitz Komitees 1954 und initiierte zusammen mit Staatsanwalt Fritz Bauer die Frankfurter Auschwitz-Prozesse (1963-1965). Zeit seines Lebens verschrieb sich der Autor und Publizist Hermann Langbein der vorurteilsfreien Aufklärungsarbeit als Zeitzeuge wider das Vergessen. Als er mit 74 Jahren in Wien starb, war sein Enkel acht Jahre alt.