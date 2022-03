Es ist Zeit, über das Wasser zu reden

Plus Schauspieler Matthias Klösel und Pianist Tom Gratza stellten ihre literarisch-musikalische Wasserrevue "Lech, du wilder Hund" in der Kresslesmühle vor.

Anders als derzeit manch große und kleine Kunst fiel die von Gianna Formicone als Regisseurin auf die Bühne der gut besuchten Kresslesmühle gestellte Revue nicht ins Wasser. Nach kleinen Durchlaufstörungen zu Beginn brodelte, wallte, zischte, blubberte, gluckste und "chansonierte" es flüssig aus den Quellen, die Matthias Klösel als Programmautor und -akteur mit Bedacht angezapft hatte.