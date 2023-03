Hexerei ohne Zauber: Die Komödie "Geliebte Hexe" in der Stadthalle Neusäß

Schusseliger Jüngling liebt attraktive Hexe - einst war das ein Filmerfolg aus Hollywood. Als Theaterstück in der Stadthalle Neusäß entwickelte "Geliebte Hexe" keine Magie.

Vor genau 65 Jahren brachte Hollywood den Film "Meine Braut ist übersinnlich" in die Kinos und hatte damit enormen Erfolg. Erst später wurde das von John van Druten verfasste Drehbuch für die Bühne adaptiert. Bald auch übersetzt. Das Stück hieß nun "Geliebte Hexe". In einer Neuinszenierung der Theatergastspiele Fürth machte die Boulevardkomödie nun Halt in der Stadthalle Neusäß. Der Publikumszuspruch war mäßig, vielleicht auch in Vorahnung auf die eher dünne Bühnenmagie dieser angestaubten Hexengeschichte.

"Geliebte Hexe" in der Stadthalle Neusäß: Die Handlung spielt in einem Wohnhaus in New York

Die Handlung spielt in New York, wobei die Stadt für das Geschehen keine weitere Bedeutung erfährt. Wir befinden uns in einem mehrstöckigen Wohnhaus, in dem in unterschiedlichen Stockwerken die attraktive Hexe Gillian (Julika Wagner)und ihre schrullige Tante Queenie (Kathrin Ackermann) sowie seit kurzem der gutaussehende Verleger Shep Henderson wohnen. Damit ist die Konstellation für mögliche boulevardeske Verwicklungen geklärt.

Hexen sind derzeit hoch im Kurs und es gibt sie in allen Variationen. Sie können böse sein wie jene Hexe aus "Hänsel und Gretel". Sie können verspielt und clever agieren wie die aktuell überaus populäre Wednesday Addams. Oder sie sind eher romantisch veranlagt mit dem Hang, ihre Zauberkraft ausschließlich für die Liebe verwenden zu wollen. Letzterer Typus wäre Gillian, die Julika Wagner mit großer Spielfreude gab. Doch auch wenn es an Wagners agiler und sehr sympathisch wirkenden Schauspielkunst nichts zu rütteln gab, so fehlte es ihrem Bühnen-Alter Ego Gillian Holroyd doch sehr an magischer Zauberkraft. Da halfen auch kein schriller Anzug von Hexenbruder Nicky (Christopher Neris) oder ein manchmal etwas verwirrt wirkender Shep Henderson (Sasa Kekez).

Songs aus den 50er und 60er Jahren untermalen die Handlung von "Geliebte Hexe"

Die Dialoge ließen weitestgehend jenen Sprachwitz vermissen, den Komödien benötigen, um dem Publikum das Zwerchfell angenehm zu massieren und die Mundwinkel ein wenig nach oben ziehen zu können. Nein, diese Hexen waren zu geschwätzig und dabei war Vieles zudem sehr vorhersehbar. Was der Inszenierung jedoch jegliche Magie raubte, war die völlig missglückte akustische Untermalung. Fast von Beginn an wurden immer wieder zwei, drei Takte irgendwelcher Songs der 50er und 60er angespielt. Gedacht wohl als Reminiszenz an den großen Filmerfolg aus dem Jahre 1958. Die Regie von Thomas Rohmer kreierte hierdurch jedoch zu keiner Zeit atmosphärische Verdichtung, sondern störte so immer wieder jeglichen, möglicherweise soeben entstandenen Spielfluss. Eine schwarze Plastik-Katze und zwei kleine Bastbesen machen eben noch keine Hexe und versprühen vor allem keine Bühnenmagie.