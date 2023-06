Theater

vor 3 Min.

Inklusives Theaterprojekt "Freistil21": Gemeinsam gehen sie auf die Suche

Plus Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung stehen in dem Stück "Ich bin. Auf der Suche." in Augsburg gemeinsam auf der Bühne. Ein Herzensprojekt nicht nur für Regisseur Jörg Schur.

Von Daniela Tiggemann Artikel anhören Shape

„Ich bin!“. Wenn Timo diesen Satz laut ins Publikum schleudert, ist das mehr als eine philosophische Erkenntnis. Als Erzähler formuliert er hier ein Stück der Selbstbehauptung, die die jungen Schauspieler an diesem Abend so stark macht. Denn neben dem „Ich bin“ steht ein „ich bin auf der Suche“. In all seinen Facetten der jugendlichen Existenz wird hier gesucht, wird die Suche nach Liebe, Freundschaft, eigenen Fähigkeiten und Gefühlen thematisiert. Ganz alltägliche Erfahrungen also, aber dennoch sind sie in dieser Darstellung besonders. Das Inklusive Theaterprojekt Freispiel 21, seit vergangenem Jahr am Jungen Theater Augsburg (JTA) beheimatet, steht kurz vor der ersten Premiere mit der szenischen Collage „Ich bin. Auf der Suche“.

Gefördert von Aktion Mensch und dem Augsburger Verein einsmehr hatten sich im letzten Herbst 15 Jugendliche zwischen 13 und 23 Jahren, davon zehn mit Trisomie 21, auf den Weg gemacht. Mit den Theaterpädagogen bzw. Schauspielern Kathrin Jung-Can, Christian Beppo Peters und Jörg Schur (auch für Regie zuständig) gründeten sie ein „Inklusives Theaterprojekt“, das sowohl Jugendliche mit wie auch ohne Behinderung, aber mit Spaß am Theaterspielen verbindet. Über vier Jahre soll das Projekt laufen und den jungen Darstellern die Möglichkeit geben, auch mal andere Seiten von sich zu entdecken und kreativ Neues auszuprobieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen