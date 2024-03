Text will Töne: Hommage an eine wiederentdeckte Künstlerin

Plus Ein kleines Ensemblestück rückt die Malerin Paula Modersohn-Becker über 100 Jahre nach deren Tod ins Rampenlicht. Die Aufführung im Kulturhaus Abraxas überzeugt mit einer multimedialen Aufbereitung.

Sobald ein Mensch von der Muse geküsst wird und sich der Kunst zuwendet, setzt er unweigerlich eine Kette von Ereignissen in Gang, die ihm das Leben schwerer machen. Den meisten sich entwickelnden Künstlern weht erst mal eine steife Brise entgegen, die sie nicht ertragen müssten, würden sie sich für eine klassisch-biedere Erwerbsbiografie entscheiden. Das geht seit Jahrhunderten so.

Auch Paula Modersohn-Becker, geboren 1876, musste diese Erfahrungen machen. Und das in einer Zeit, in der Frauen noch nicht wirklich viel zu sagen hatten. Spott und Hohn vonseiten der Kunstkritik, Bettelbriefe um Geld waren Alltag. Doch unbeirrt verfolgte sie ihre Vision, kämpfte tapfer gegen alle Schwierigkeiten, wobei sie stets bescheiden blieb: Drei gute Bilder wolle sie malen und die Liebe erfahren, das reiche für ein gutes Leben, äußerte sie einmal.