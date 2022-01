Theater

06:05 Uhr

Theater in Gersthofen: „Romeo und Julia“ wie einst bei Shakespeare

Plus Das Münchner Ensemble Persona spielt die Liebes-Tragödie in einer historischen Form. Doch nicht alles ist an der Inszenierung geglückt.

Von Clausius Wiedemann

Shakespeares Romeo und Julia ist eines der meistgespielten Dramen weltweit. Die bekannte Tragödie der beiden jungen Liebenden reizt Regisseure und Ensembles immer wieder zu individuellen Inszenierungen. Das Münchner Ensemble Persona wollte seine Interpretation des Dramas so nahe wie möglich am Spiel der elisabethanischen Theatertradition angesiedelt sehen. Mit seiner Darstellung bot das Ensemble Persona in der Stadthalle Gersthofen in einer Doppelvorstellung erlebnisreiche Theaterunterhaltung.

