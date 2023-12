Theter-Ensemble: Die Kunst der "Willküre"

Die Theatergruppe legt im City-Club die Absurdität hinter ganz gewöhnlichen Alltagsszenen frei. Und das in ebenso kunstvoller wie hintergründiger Weise. Ein großes Vergnügen.

Am Anfang steht ein in intellektuellem Idiom formulierter Sinnspruch von Marcel Proust. Im Prinzip besagt der, dass der Mensch an sich nicht viel Ahnung hat von der großen weiten Welt, also denkt er sie sich eben so, wie er mag. Nur machen das halt alle, und treffen sich dann zwei mit arg weit auseinanderdriftenden Vorstellungen, kann das auch ins Auge gehen. Im Hausflur, auf der Straße, am Bahnsteig. Dort spielen bei der neuen Produktion des Theter- Ensembles die kleinen, von Vivien Claire Bergjann skizzierten Alltagsszenen, die dann von Regisseurin und Ideengeberin Sophia Planck sowie Matthias Deuring und Gabi Dunkel in einer Weise mit den Werkzeugen des Irrwitzes bearbeitet wurden, bis sich „die willkürlichen Kniffe in ernsthafte Absurdität verwandelt hatten“.

Es ist die titelgebende Willkür, die beim buchstabenverdrehenden Nachbarschaftsschnack schließlich „Henitalgerpes“ für eine kaputte Ehe verantwortlich zeichnet. Oder die Helmut Gustav Teckler (Gabriel Welch) bei der Betriebsversammlung zum aktuellen Quartalsbericht in Theo-Lingen-Frisur und schlecht geschnittenen 80er-Jahre-Entertainer-Anzug in dezentem Knallrot nervös über die „Lastenhandhabungsverordnung“ des Betriebs referieren lässt. Beobachtet von seinem beschämten Vater Gustav Helmut Teckler (Sara Steffes), der erst vor Kurzem das Zeitliche gesegnet hat.

Fremdscham beim Belauschen eines Tinder-Chats

Neben der Welt der Lebenden auf der farbenfrohen zentralen Bühne im City-Club, auf der bunte Würfel alles von Kirchenambos über Baustellenschilder zu Tageslichtprojektoren darstellen können, beobachten die Verstorbenen aus dem Jenseits mit einer über die Jahrzehnte gewonnenen Distanz den alltäglichen Quatsch, dessen Teil sie selbst einmal waren. Die Fremdscham, die der dandyhafte Stan (David Paul Kammerer) beim Belauschen eines Tinder-Chats verspürt, oder die Abgehobenheit Judiths (Patricia Hartl) beim Beobachten menschlicher Emotionen geschieht auf der zweiten von der Autorenschaft in das Stück gebauten Ebene.

Sara Steffes' Mienenspiel ist unbezahlbar, wenn sich die Fassungslosigkeit in ihr Gesicht fräst, als sie die eigene Beerdigung beobachtet, oder besser: die Farce, die nahestehend geglaubte Menschen daraus veranstalten. Das weiß auch die Figur des Laudanum (Tim Pauels), aber das ist keine Überraschung, denn Laudanum weiß alles. Und kann alles. Und darf alles. Nämlich Szenen abbrechen, Figuren ihrer Monologe verwehren und mit dem Skript in der Hand die vierte Wand zwischen Bühne und Publikum einreißen.

"Die Willküre" als stets nachvollziehbares Chaos

Laudanum ist die dritte Ebene, die Planck in ihren Ritt der „Willküre“ gezogen hat, und das Wundervolle, was bei diesem vermeintlichen Chaos entsteht, ist, dass gerade diese drei klar getrennten Ebenen bei aller episodenhaften Absurdität jede Minute des Stücks sowohl nachvollziehbar als auch höchst unterhaltsam machen. Man kann sich entspannt in die abstrusen Kabinettstückchen auf der Bühne der Lebenden fallen lassen, sich auf die ätzenden Kommentare aus dem transzendenten Bereich jenseits des Diesseits freuen und gespannt sein, was die kurze Zündschnur des Laudanum nun wieder anrichtet.

Der hat nämlich in dreifachem Sinne das letzte Wort. Zuerst gibt er den Leitfaden für jeden Deutsch-LK vor, „niemals zu fragen, was sich die Autor:innen beim Stück gedacht haben“. Dann schreit er, bevor er durch stumpfe Gewalt das Stück ganz beendet, den Text von Tocotronics 80-Sekunden-Brecher „Ich verachte euch wegen eurer Kleinkunst zutiefst“ ins Mikrofon. Seine eigenen Erschaffer kann er aber damit nicht gemeint haben. Denn was Theter mit der „Willküre“ auf die Bühne gebracht haben, ist schon große Kunst.

Weitere sechs Aufführungstermine bis zum 17. Dezember im City-Club. Karten unter www.theter.de.