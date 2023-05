Theater

06:00 Uhr

Über Wiesen tanzen glückliche Schweine

Plus Das Klexs Theater und Augsburg-München Schauspiel inszenieren das neue Stück "Glitzer, Gloria und Schweinekuss!" im Kulturhaus Abraxas – moralingetränkt, aber mit witzigen Pantomimen.

Von Gerlinde Knoller Artikel anhören Shape

Die Botschaft ist eindeutig: "Ein Tier ist ein Tier. Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Tier kann leiden, trauern, ist zu tiefen Emotionen fähig." Diese Sätze werden zu Beginn und am Ende der neuen Produktion des Klexs Theaters mit Augsburg-München Schauspiel, das im Abraxas Premiere hatte, rezitiert. "Glitzer, Gloria und Schweinekuss!" heißt das Stück von Gabriele Beier, in dem die Vision entstehen soll, dass es möglich ist, in einer Welt voller Friede, Harmonie und Freude zu leben – für Mensch und Tier.

Verkörpert wird der Traum durch die Figuren von Schweinen um Schweinekönigin Marie (Raphaela Miré Beier), die in unterschiedlichen Szenen Bilder malen – durch Tanz, Lieder, Sprechbotschaften, eingespielte Filmclips. Fantasie und Realität verschwimmen, das Stück für Erwachsene und junge Leute träumt den Traum von glücklichen Schweinen – festgemacht an einer Handlung, die Marie und ihre Freundinnen aus einem Schweinemastbetrieb ausbrechen und vor Freude über Wiesen tanzen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .