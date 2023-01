Theater

20:52 Uhr

Wie läuft das Alte Rockcafé als Spielstätte des Staatstheaters?

Plus Seit einem Jahr nutzt das Staatstheater das Gebäude an der Ulmer Straße in Kriegshaber für Veranstaltungen. Was dort geboten ist und wie es ankommt.

Von Felicitas Lachmayr Artikel anhören Shape

Seit einem Jahr dient das Alte Rockcafé in Kriegshaber dem Staatstheater als Veranstaltungsort. Das Gebäude an der Ulmer Straße gegenüber vom Spectrum Club sollte den Hoffmannkeller als kleinere Spielstätte ersetzen. Denn dieser fiel mit der Sanierung des Augsburger Staatstheaters weg. Doch hat sich die weniger zentral gelegene Bühne etabliert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen