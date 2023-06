Wie sich ein Tanz recyclen lässt - eine Performance im Sensemble

Nachahmen, recyclen, erneuern: Im Sensemble Theater Augsburg erforscht eine Performance-Gruppe, wie sich die Bewegung des Körpers wiederverwenden lässt.

Recycling. Das klingt nach Wertstoffhof, nach Aus-alt-mach-neu, Bergen von Glas, Stoff und Plastik. Aber das alles klingt nicht unbedingt nach - Tanz? Oder Theater? Doch genau diese Idee hat das Kollektiv "MFK Bochum" inspiriert: Kann ein Tanz recycelt werden, diese Frage steht im Mittelpunkt des Stücks "Recycling Dance", das die Performance-Gruppe jetzt im Augsburger Sensemble Theater auf die Bühne bringt.

"MFK Bochum" nennt sich das Trio von Katarína Marková, Franziska Schneeberger und Marlene Ruther. 2018 fanden sie zusammen, im Bochumer Studiengang Szenische Forschung. Im Jahr 2021 gewannen sie dann ein Stipendium im Rahmen des Programms "Flausen+", für ihre kreative Bühnenarbeit, ihre Bühnenforschung. 30 Theater in Deutschland unterstützen dieses Stipendium - und für "MFK Bochum" öffnete das Sensemble in Augsburg damals seine Türen. "Sie waren zu Gast bei uns. Haben bei uns im Theater intensiv gearbeitet und sogar gewohnt", erzählt Anne Schuester, die mit Sebastian Seidel das Sensemble leitet. Der Kontakt brach danach nicht ab, "und dann war für die Gruppe bald klar: Sie werden wiederkommen". Diesmal soll für das Publikum sichtbar werden, wie das Flausen-Projekt Kunst fördert.

"Wie funktioniert der Körper?" ist eine wesentliche Frage des Stücks

Das Trio sah sich viele Tanzstücke an, ahmte sie nach, probierte, scheiterte. Die drei Frauen sind selbst keine Tänzerinnen, die Arbeit sei für sie eine neue Erforschung des eigenen Körpers gewesen, erklären sie. Tanzgruppen, Choreografen und Choreografinnen baten sie darum, Video-Ausschnitte von Tanzperformances nachtanzen zu dürfen und zu zeigen, auch mit weiteren Schauspiel- und Bühnen-Kollegen. "Vom Video in den Körper und zurück, alles ist recycelt, nichts ist original. Oder doch?", heißt es in der Ankündigung. "Sie werden dabei auch mit dem Kostüm der Nacktheit arbeiten", verrät Schuester. "Wie funktioniert der Körper? Das ist ein wesentlicher Punkt des Stücks. Es ist ein freies Format und es geht dabei wieder um künstlerische Forschung."

Info: "Recycling Dance", eine Koproduktion von Flausen+ Oldenburg, der Theaterwerkstatt Pilkentafel und dem Sensemble Theater. Die Premiere am Freitag, 23. Juni, ist ausverkauft. Weitere Aufführungen am 24. und 25. Juni, jeweils um 18 Uhr, im Sensemble Theater. Infos unter www.sensemble.de.