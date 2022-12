Theater-Workshop: Sie bauen in der Schule eine Wunschwelt für das Klima

Plus Das Klima erhitzt sich, Treibhausgase müssen runter. Aber wie nur? Das Junge Theater Augsburg macht mit Achtklässlern den European Green Deal erfahrbar.

Die 8c der Neusässer Realschule spielt heute EU. Draußen ist es knackig kalt, während drinnen heiß debattiert wird. Für die Theaterpädagogen Gernot Reuß und Rosa Koeniger ist es nicht das erste Mal, dass sie den "European Green Deal" als Theaterworkshop in einer Schulklasse durchführen. Doch dies hier ist ein sehr spannender Projektvormittag, die 24 Jugendlichen sind konzentriert bei der Sache, meistens. Eigene Köpfe, andere Meinungen, ein bisschen Renitenz, unvorhergesehene Spielzüge – Alltag mit Jugendlichen und Gelegenheit für Pädagogen, die Tauglichkeit des Konzepts im Feld zu testen. Doch Reuß und Koeninger – den Klassenlehrer David Bayer sowieso – zeichnet Gelassenheit aus. Gerade so viel, wie es braucht, um die Energie der Jugendlichen gleichzeitig zu bändigen und kreativ zu lenken.