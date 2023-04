Drei berühmte Augsburger gehen auf Kahnfahrt

Brecht, Holl und Gollwitzer als Wasser-Freilufttheater.

Zum ersten Mal wird ein besonderes Augsburger Open-Air-Theater aufgeführt, das die Zuschauer vom Wasser aus betrachten können. Eine literarisch-musikalische-theatralische Kahnfahrt auf dem Stadtgraben zwischen Oblatterwall, St.-Jakobs-Wasserturm, Kahnfahrt-Anlegestelle und Franziskanerbrücke. In den Hauptrollen auf den schwimmenden Bühnen: Bertolt Brecht, Elias Holl und Karl Albert Gollwitzer. Die drei großen Augsburger, dargestellt von Wini Gropper, Matthias Ubert und Matthias Klösel, treffen bei einer fantastischen Bootstour aufeinander. Jeder der drei großen Geister erhebt den Anspruch, der berühmteste Sohn der Stadt Augsburg zu sein. Das kann ja heiter werden …

Dieses besondere Freiluft-Theater, veranstaltet von der Theaterwerkstatt Augsburg und der Buchhandlung am Obstmarkt, findet statt an einem der idyllischsten Winkel Augsburgs, der nicht nur einen breiten Wassergraben, eine Promenade mit vielen Ufer-Bäumen und eine alte Stadtmauer mit Wehrgang zu bieten hat, sondern auch einen kleinen Wasserfall mit Schleuse.

Musikalisch begleitet wird diese Tour mit den Ruderbooten der Augsburger Kahnfahrt von Agnes Reiter (Klarinette) und Martin Franke (Violine). Regie führt Gianna Formicone, für Text und Dramaturgie zeichnet Matthias Klösel verantwortlich. Die Premiere der "Kahnfahrt-Festspiele" am 30. April ist bereits ausverkauft, weitere Termine sind am 7., 14. und 21. Mai sowie am 4. und 11. Juni (jeweils 10 bis 12 Uhr). Karten gibt es in der Buchhandlung am Obstmarkt, Telefon 0821/518804. (AZ)