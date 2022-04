Mensch, Affe! Ein Kafka-Text in bestürzender Darbietung

Plus Kafkas „Bericht für eine Akademie“ ist auch heute noch von unheimlicher Aktualität. Vor allem, wenn die Bühnenfassung so eindrucksvoll gelingt wie bei Leif Eric Young und Matthias Klösel.

Anhänger des Kreationismus reagieren bisweilen beleidigt auf die Behauptung, der Mensch stamme vom Affen ab, aber vielleicht haben doch eher die Primaten einen guten Grund, die Evolutionstheorie empört in Frage zu stellen angesichts dessen, was aus ihren menschlichen Nachfahren geworden ist. Dass die selbsternannte Krone der Schöpfung tatsächlich auf der höchsten Stufe der Vernunft angekommen ist, muss man bezweifeln, sobald man die tagesaktuelle Ausgabe einer beliebigen Zeitung aufschlägt.