Georg Wirnharter ist tot

Zum zweiten Mal binnen weniger Wochen ist der tragische Tod eines Künstlers der Region zu beklagen. Nachdem am 1. Januar Dierk Sartor in Kissing an den Folgen der Aufregung um eine durch einen Feuerwerkskörper entzündete Garage verstarb, ist nun in Stadtbergen der seit Tagen vermisste und mit einem Großaufgebot gesuchte Georg Wirnharter tot aufgefunden worden. Beide Künstler-Pädagogen starben 70-jährig, beiden haben Dutzende von Schüler-Jahrgängen ihre – begeistert vermittelte – ästhetische Bildung zu verdanken: Sartor hatte am Stetten-Institut unterrichtet, Wirnharter am Holbein-Gymnasium.

