Wechsel am Uniorchester: von süffiger Romantik zum verspielten Barock

Plus Christoph Teichner übernimmt die Leitung des Universitätsorchester Augsburg. Im ersten Konzert bringt er Orchester und Uni-Chor zusammen.

Von Kristina Orth

Christoph Teichner ist der neue Dirigent des Universitätsorchesters. Anders als sein Vorgänger Bernd-Georg Mettke, der der Romantik besonders zugeneigt war, liebt Teichner das Verspielte der Barockmusik. „Im Barock ist alles leicht und filigran, während die Romantik eher sahnig und süffig ist“, begründet Teichner seine Vorliebe - und sagt über sich auch: „Ich bin ein großer Mendelssohn- und Mozart-Fan, das hat so italienische Sonne“.

Doch halt… bevor es zu Teichners Berufung als neuem Dirigenten des Universitätsorchesters kam, war es ein langer Weg. Bereits als Neunjähriger hat der in Königsbrunn aufgewachsene Teichner eine Förderung für „besonderen Fleiß“ in der Musikschule Königsbrunn bekommen. So konnte er drei Instrumente erlernen, musste aber nur den Unterricht für eines bezahlen. Bis heute ist ihm die Liebe zu Tasteninstrumenten wie dem Klavier, aber auch zur Querflöte geblieben. Teichner hat nach seinem Lehramtsstudium der Musik in Augsburg und an der Hochschule München noch ein Diplom mit Schwerpunkt für historische Tasteninstrumente wie das Hammerklavier erworben. Das Hammerklavier, dass um 1770 aufgekommen ist, sei ein musikalischer Wendepunkt gewesen erklärt Teichner, „ab da ging auch laut und leise, also forte und piano in der Musik“. Mozart und Haydn seien unter den ersten gewesen, die das Cembalo gegen das Hammerklavier getauscht hätten.

