Augsburger Philharmoniker spielen ein neues Werk von Tobias PM Schneid

Plus Tobias PM Schneid hat schon mehrfach für die Augsburger Philharmoniker geschrieben. Mit „Earth Symphony“ verbindet er nun ein besonderes Anliegen.

Dass ein primär der klassischen Musik verpflichtetes Orchester wie die Augsburger Philharmoniker sich immer nur aus dem Fundus der Vergangenheit bedienen, das Zeitgenössische somit hintan stellen würde, das wird gerade in dieser Spielzeit niemand behaupten wollen. Nicht nur, weil im Musiktheater vor kurzem erst ein neues Werk wie „Das Ende der Schöpfung“ aus der Taufe gehoben wurde.