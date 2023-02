Das grauenhafte Schicksal von sieben starken Frauen

Plus Das Staatstheater bringt "Frauen der Unterwelt" erstmals auf die Bühne. Die Uraufführung thematisiert das Töten in der Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein.

Die nächste Premiere des Staatstheaters Augsburg hat es in sich. Regisseurin Nicole Schneiderbauer sagt, dass das Stück auf der einen Seite vollkommen niederschmetternd und auf der anderen aber auch lebensbejahend sei. Auf die Bühne gebracht wird die Uraufführung von "Frauen der Unterwelt. Sieben hysterische Akte". Die Dramatikerin Tine Rahel Völcker hat darin die Schicksale von sieben Frauen aufgegriffen, die von den Nationalsozialisten in der Heil- und Pflegeanstalt Pirna-Sonnenstein ermordet worden sind.