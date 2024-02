Eine gefährliche, hochinteressante Frau kommt auf die Bühne des Staatstheaters

"Die gefährlichste Frau Amerikas" kommt auf die Bühne des Augsburger Staatstheaters. Im Stück geht es um das Leben von Emma Goldman, wichtige Reden und Beziehungen.

Wenn sich am Samstag der Vorhang auf der Brechtbühne am Gaswerk öffnet, wird das Publikum zunächst ein schiefes Bühnenbild sehen, das einem Schiff ähnelt. Es bildet die Kulisse für das Stück "Die gefährlichste Frau Amerikas", das am Samstag uraufgeführt wird. Es handelt von Emma Goldman, einer im zaristischen Russland geborenen Anarchistin, die vorrangig in den USA wirkte. "Uns war wichtig, dass es nicht so was Museales wird", erklärt die Autorin des Stückes, Tine Rahel Völcker, im Gespräch. Um die Inhalte auch auf die heutige Welt zu übertragen, hat sich Völcker zusammen mit der Leitenden Regisseurin Nicole Schneiderbauer eine unkonventionelle Lösung überlegt.

Tine Rahel Völcker sitzt an einem Tisch in der Ecke eines türkischen Restaurants in Augsburg-Oberhausen. Während sie ihren Tee aus dem kleinen Glas trinkt, erzählt sie: "Die Idee für das Stück entstand schon 2020." Damals hatten sie und Nicole Schneiderbauer vom Augsburger Staatstheater die Biografie von Emma Goldman gelesen und kamen auf die Idee, daraus ein Theaterstück zu konzipieren. 2023 begann dann die Umsetzung des Stückes, das am 17. Februar zum ersten Mal gespielt wird.

Die Aktivistin und Anarchistin Emma Goldman als Theaterstück in Augsburg

Das Stück handelt von Emma Goldman, einer 1869 in Russland geborenen, jüdisch-orthodoxen Aktivistin, die besonders in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in den USA politisch aktiv war. Sie trat regelmäßig mit wortgewandten Reden auf, in denen sie über Anarchismus, Meinungs- und Redefreiheit sowie die freie Liebe sprach. Später stellte sie sich in ihren Auftritten auch gegen den Krieg. Wegen ihres mitunter radikalen aktivistischen Handelns erhielt Goldman immer wieder Gefängnisstrafen, bis sie schließlich aus den USA ausreisen musste.

Die Dramaturgin Tine Rahel Völcker lieferte den Text für "Die gefährlichste Frau Amerikas". Foto: Annette Zoepf

Die wichtigsten Stationen aus Goldmans Leben verarbeitete die Dramaturgin für das Theaterstück. "Ich habe beim Schreiben gar nicht gemerkt, was für eine Fülle ich produziert hatte", erzählt die Autorin und lacht. Für ihre Recherche nutzte sie die Autobiografie Goldmans, "Gelebtes Leben", aber auch Briefe, Reden vor Gericht oder Zeitungsartikel über die Aktivistin.

Historische Reden und aktuelle Bezüge auf der Brechtbühne am Gaswerk

In insgesamt fünf Akten werden die Zuschauerinnen und Zuschauer durch rund 40 Jahre in Goldmans Leben geführt. Das Stück, in dem sechs Personen spielen werden, hangelt sich entlang an fünf Reden der Aktivistin. Diese wurden größtenteils umgeschrieben, enthalten aber dennoch auch Passagen, wie sie Goldman selbst vorgetragen hat. Zwischen den Reden werden Szenen eingeschoben. Dafür hat Völcker manche Zeiträume gerafft und ineinander verwoben, sofern dies dramaturgisch sinnvoll erschien. Zudem gibt es eine "surreale Ebene", wie Völcker erklärt, die unerwartete Erzählperspektiven mitbringt. Denn nicht nur die Figur der Emma Goldman – dargestellt von drei Schauspielerinnen –, ihr enger Freund Alexander Berkman oder ihre Freundin Almeda stehen sprechend auf der Bühne. "Da kommen Eizellen zu Wort, Nerven, Hände, Zeitungen und – wie soll es anders sein – die Waffen des Kampfes", heißt es in der Theaterankündigung.

"Wir haben uns gefragt: Worüber würde Emma Goldman heute sprechen?", erzählt Völcker. Daraus seien die Bezüge zu aktuellen politischen Themen entstanden. Das Stück spielt in den USA um das Jahr 1900, wechselt aber immer wieder in die heutige Zeit, nach etwa Libyen oder Nanterre, einen Pariser Vorort.

"Die gefährlichste Frau Amerikas" zeigt auch Beziehungen von Emma Goldman

Auch Emma Goldmans Beziehungen spielen eine große Rolle in dem Stück. "Sie ist auch ein Mensch, sie ist keine Heilige", sagt Völcker. Ihr sei wichtig gewesen, "nicht so eine unantastbare Heldin zu zeigen". Die Zuschauerinnen und Zuschauer können im Laufe des Stückes verfolgen, wie sich die Beziehungen Goldmans, ausgelöst unter anderem durch ihr politisches Engagement, verändern. Gleichzeitig habe Emma Goldman gezeigt, wie mutig eine Frau sein könne, die trotz politischer Drohungen und ohne finanzielle Sicherheiten für ihre Utopie kämpft. "Sie hat alles zusammen gedacht und -gebracht", betont Völcker, "den Körper, die persönliche Entfaltung, Solidarität, Liebe. Sie ist angstfrei in die Öffentlichkeit gegangen."

Ein Beispiel, über das Goldman in ihrer Autobiografie schreibt: Bei einem Tanz habe ein linker Genosse sie zur Seite genommen und sie darauf hingewiesen, dass es sich für eine Agitatorin nicht gehöre, wie sie zu tanzen. Daraufhin soll sie geantwortet haben: "If I can't dance, it's not my revolution." (Wenn ich nicht tanzen darf, ist es nicht meine Revolution).