Was liegt bei Ihnen auf dem Nachttisch? Lesetipps zum Welttag des Buches

Plus Von Wäldern, Prinzen und Popstars: Zum Welttag des Buches verraten Künstler, Kreative und Kulturpolitiker aus Augsburg, welches Buch sie gerade lesen.

Marius Müller aus Steppach, Buchblogger und Leiter der Studienbibliothek Dillingen: Ich habe mich gerade in den "Wald" von Eleanor Catton gewagt, stehe aber noch ganz am Anfang, deshalb kann ich noch gar nicht sagen, wie sich der Roman entwickelt. Die neuseeländische Autorin hat vor einigen Jahren für "Die Gestirne" den Booker Price gewonnen, ein sehr dicker Roman wie nun auch sein Nachfolger. In Eleanor Cattons "Der Wald" geht es um Umweltaktivismus und seine Auswirkungen. Die Gruppe namens Birnam Wood, benannt natürlich nach Shakespeare, will sich ein großes Naturschutzgebiet zu eigen machen, kreuzt dabei aber den Weg eines undurchsichtigen amerikanischen Milliardärs. Was macht das mit der Gruppe? Und wie lange hat der Idealismus Bestand? Bislang liest sich der Roman sehr gut, Catton erzählt mit Humor und in einem lakonischem Ton, der mich oftmals an T. C. Boyles "Blue Skies" erinnert. Ich bin etwa auf Seite 50, gut 450 Seiten liegen also noch vor mir.

Anne Schuester empfiehlt Olga Grjasnowas Roman "Der verlorene Sohn"

Anne Schuester, Leitung Sensemble-Theater Augsburg: Ich lese gerade von Olga Grjasnowa "Der verlorene Sohn", eine interessante und sehr detailreich erzählte Geschichte über einen tatarischen Prinzen im 19. Jahrhundert. Der Roman beginnt 1840, als ein Junge aus seiner Heimatstadt entführt wird beziehungsweise als Faustpfand von seinem Vater, einem Imam, an den russischen Zaren ausgeliefert wird. Zu Beginn hofft er, so schnell wie möglich freizukommen, aber mit der Zeit gliedert er sich immer mehr in das Leben am russischen Hof ein. Kennengelernt habe ich die deutsche Schriftstellerin mit ihrem Roman "Der Russe ist einer, der Birken liebt" und ich bin ein bisschen irritiert von dem sehr großen Unterschied zwischen diesen zwei Büchern. Der Debütroman ist thematisch wie auch stilistisch in der Jetztzeit verwurzelt, "Der verlorene Sohn" dagegen ist vom Erzählduktus sehr klassisch. Wie sie die Fremdheitserfahrung des Jungen beschreibt, der zwischen zwei Kulturen steht, finde ich sehr interessant, und vielleicht ist das auch das verbindende Element zwischen den zwei Romanen. Im Moment bin ich im Roman im Jahr 1851 angelangt, wie viele Jahre es noch weitergeht, weiß ich nicht, denn ausnahmsweise habe ich noch nicht gleich am Anfang schon das Ende gelesen.

