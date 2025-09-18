Von Augsburg nach Bayreuth und Venedig: Die musikalischen Reisen der Susanne Simenec

Trägt ein Konzert den Titel „Serenissima“, weiß der Liebhaber italienischer Musik sogleich, was zu erwarten steht: Musik aus Venedig, der Lagunenstadt, die von alters her den Beinamen „Serenissima“ trägt, im Deutschen etwa wiederzugeben mit „Durchlauchtigste“. In gewissem Sinne aber würde das im Italienischen zugrunde liegende Adjektiv „serena“, das so viel wie „heiter“ bedeutet, auch zur Gesangssolistin eines solchen Konzerts passen, zu Susanne Simenec. Die Sopranistin nämlich lacht ausgesprochen gern. Überhaupt, wenn man sich mit ihr unterhält, macht man die angenehme Erfahrung, dass manches, wovon die Rede ist, auch eine unerwartet heitere Seite hat. Ob solch frohgemuter Sinn etwas mit ihrer rheinischen Herkunft zu tun hat?

Opernarien und Kantaten von Antonio Vivaldi und Benedetto Marcello gibt es im „Serenissima“-Konzert am Sonntag (21. September, 18 Uhr) im Schaezlerpalais. Ein Programm, das Susanne Simenec besonders zusagt. War die Alte Musik für sie doch schon während des Gesangsstudiums in Essen und Köln ein Schwerpunkt. Seither ist die Sängerin, obwohl sie über ein Spektrum bis ins Zeitgenössische verfügt, gerade als Interpretin der Musik des 17. und 18. Jahrhunderts gefragt. Dass Spezialisten für dieses Zeitalter ein besonderer Blick für den passenden Aufführungsort nachgesagt wird, trifft auch auf Susanne Simenec zu. „Der schönste Ort in Augsburg für ein Konzert dieser Art“, sagt sie darüber, dass Vivaldi und Marcello im Rokokosaal des Schaezlerpalais erklingen werden.

Auf der Opernbühne begegnet man Simenec auch in kleinen Solorollen

Das Konzert ist eine Benefizveranstaltung zum Erwerb einer neuen Celesta für die Augsburger Philharmoniker, und so stammt auch das begleitende Instrumentalsextett durchweg aus den Reihen des Orchesters. Naheliegend, dass die Philharmoniker auf Simenec kamen, ist sie doch Mitglied des Staatstheater-Opernchors. Wobei man ihr auf der Augsburger Opernbühne nicht nur im 30-köpfigen Gesamtgefüge begegnet, sondern immer wieder auch mal in kleineren solistischen Rollen. Zum Gesang das szenische Spiel, das liegt ihr. „Sonst wäre ich in einen Rundfunkchor gegangen“, sagt sie und setzt ein kurzes Lachen mit dazu.

Die Stelle im Chor – seit 2006 ist Susanne Simenec in Augsburg – lässt ihr die Freiheit für Gastauftritte in Konzerten, in St. Anna etwa hat sie wiederholt in Passionen und Kantaten von Bach gesungen. Und dann war da in jüngerer Zeit diese Ausschreibung für ein Vorsingen, eine länderübergreifende Suche für ein neu zu formierendes hochrenommiertes Ensemble: den Festspielchor in Bayreuth, der sich nach dem letztjährigen Ausscheiden von Eberhard Friedrich frisch aufzustellen hatte unter seinem jetzigen Leiter Thomas Eitler de Lint. Susanne Simenec bewarb sich, sang vor und wurde für den Festspielchor dieses Sommers – „Da sind fantastische Stimmen aus der ganzen Welt mit dabei“ – nach Bayreuth engagiert.

Im Bayreuther „Lohengrin“ war Simenec einer der Edelknaben

Was für die Sopranistin aus Augsburg nicht nur Teilnahmen an der Neuinszenierung der „Meistersinger“ und im wiederaufgenommenen „Parsifal“ als eines der Blumenmädchen bedeutete. Susanne Simenec wurde auch damit betraut, in dem von Neo Rauch und Rosa Loy szenisch eingerichteten „Lohengrin“ eine kleine solistische Rolle, einen der vier Edelknaben zu übernehmen. Eindrucksvoll die Probenarbeit von Dirigent Christian Thielemann: „Wie der alle nur denkbaren Feinheiten auslotet, auch in der Szene mit uns Edelknaben!“

Eine Erfahrung besonderer Art war für Susanne Simenec die Akustik des Festspielhauses – der berühmte Mischklang, der aufgrund des abgedeckten Orchestergrabens entsteht und gerade für den Chor eine besondere Anforderung mit sich bringt. „Auf der Bühne nimmt der Chor den Schlag nicht vom Dirigenten ab“, erklärt Simenec. Die Chorsänger würden sonst zu früh einsetzen, gemessen daran, dass der Orchesterklang im Festspielhaus sich aus dem Graben erst in den Bühnenraum entfaltet, bevor er von dort ins Auditorium reflektiert. Deshalb, fährt Simenec fort, nimmt der Chor den Schlag von speziell trainierten, seitlich verdeckt stehenden Chorassistenten ab. Ein Verfahren, das gerade für neue Sänger erst eingeübt sein will.

Nächstes Jahr wieder Bayreuth? Die Sängerin hebt ein wenig die Schultern, sagt, dass sie schon im laufenden Jahr froh war, vom Augsburger Intendanten freigestellt worden zu sein, Festspiel-Zeit ist immer auch Freilichtbühnen-Zeit. Einladungen für die Jubiläums-Festspiele 2026 in Bayreuth seien auch noch nicht verschickt worden. „Mal sehen“, sagt Susanne Simenec und macht dazu ein heiteres Gesicht. Und so klingt es wie ein „Genommen wird, wie es kommt“.