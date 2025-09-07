Von Montessori bis zu Mikroplastik - der Katholische Frauenbund startet wieder mit seiner Filmreihe.

Es macht einen Unterschied, ob Filme zu Hause vor dem eigenen Fernseher oder im Saal auf einer Leinwand angeschaut werden. Und es macht einen Unterschied, ob man nur gemeinsam die Vorführung sieht - oder im Anschluss noch über das Gesehene oder das Thema des Films diskutiert. Mit seiner Frauenfilmreihe möchte der Katholische Frauenbund Augsburg die Filme als Anlass nutzen, ins Gespräch zu kommen. Um den Austausch interessant zu gestalten, gibt es zu jedem Film der elf Vorführungen zwischen September 2025 und Juli 2026 einen oder mehr Gesprächspartner. Die Veranstaltungsorte wechseln.

Anlass des ersten Films am Montag, 15. September, ist der Internationale Kindertag. Im Pfarrsaal der Kirche Heiligste Dreifaltigkeit (Ulmer Straße 195) handelt der Film von der Pädagogin Maria Montessori und erzählt von ihrem Leben und ihrer Idee. Zu Gast ist Oberstudienrätin Gabriele Stoll, die auch eine Zusatzqualifikation für Montessori-Schulen hat. Die Vorführung beginnt um 19 Uhr.

Ums Thema Umweltschutz kreist der zweite Film der Reihe

Ums Thema Umweltschutz kreist der zweite Film der Reihe, zu sehen ist ein Dokumentarfilm von Isabella Willinger. Sie hält fest, wie schwierig das mit dem Plastik ist, wenn es nicht mehr benötigt wird. Es dauert 450 Jahre, bis sich eine Kunststoffflasche in ihre Mikroplastikpartikel zersetzt hat. Und das Mikroplastik lässt sich überall nachweisen, im Wasser, in Tieren, auch im Menschen. Spuren davon fanden Wissenschaftler auch in menschlichen Gehirnen. Die Regisseurin selbst präsentiert am 6. Oktober um 19 Uhr im Roncallihaus (Klausenberg 7) ihre Dokumentation.

Die Dokumentarfilmer Kristine Tauch und Matthias Gathof haben die Ursachen und Auswirkungen des Prostitutionssystems auf einzelne Menschen beleuchtet. Sie lassen Aussteigerinnen zu Wort kommen, die Wege aufzeigen, wie eine solidarische Gesellschaft jenseits sexueller Ausbeutung aussehen kann. Die Vorführung - eine Kooperation mit dem Verein AugsburgerInnen gegen Menschenhandel und dem Annaforum - findet am 10. November um 19 Uhr im Augustanforum (Im Annahof) statt, zu Gast sind unter anderem der Regisseur Matthias Gathof und Kerstin Neuhaus vom Verein AugsburgerInnen gegen Menschenhandel.

Der Völkermord an den Jesiden ist ebenfalls ein Thema der Filmreihe

Die Menschenrechte sind das Thema am 8. Dezember in der Universität Augsburg. Präsentiert wird die Dokumentation von Düzen Tekkal und David Körzdörfer, die Jesiden und Jesidinnen begleitet haben, die den Völkermord des Islamischen Staats an ihrer ethnisch-religiösen Gemeinschaft überlebt haben. Vier Geschwisterpaare geben Einblicke. Als Gäste sind die Jesidin und Protagonistin der Dokumentation Jihan Alomar sowie der Jurist Nicolai von Maltitz von der Universität München eingeladen.

Ins neue Jahr startet die Filmreihe mit einem besonderen Projekt: Zum Holocaust-Gedenktag wird das DanceCenter No1 eine Choreografie über Erinnerung und Menschlichkeit präsentieren, eine Inszenierung, in der Tanz, Film und Musik miteinander verschmelzen. Dargeboten wird das im Moritzsaal in Augsburg am 19. Januar um 19 Uhr.

Und wer schon einen Kalender für 2026 angeschafft hat: Die Reihe wird am 9. Februar fortgesetzt, dann dreht sich der Film um Frauen in der Politik im Urbanus-Rhegius-Raum des Hollbaus am Annahof. Zum Weltfrauentag wird am 2. März in Kooperation mit der Augsburger Vesperkirche ein Film über „L ‘Envol“ gezeigt, eine Einrichtung für obdachlose Frauen (St. Paul in Augsburg). Die Beziehung von Dora Diamant und Franz Kafka ist das Filmthema am 13. April im Haus Sankt Ulrich. Eine Dokumentation über den Alltag einer Pflegerin, die rund um die Uhr arbeitet, ist am 4. Mai ebenfalls im Haus Sankt Ulrich zu sehen. Im Umweltbildungszentrum wird am 8. Juni das Augsburger Wassermanagement-System im Mittelpunkt stehen, und der Gedenktag von Maria Magdalena dient dazu, einen Film über Frauen zu zeigen, die in der katholischen Kirche für ihre Anerkennung und Berufung streiten. Termin ist der 13. Juli im Augustana-Saal. Der Veranstalter, der Katholische Deutsche Frauenbund Augsburg, ist über 0821-512083 zu erreichen.