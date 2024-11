Das bietet die Augsburger Kultur im Advent

Weihnachtliche Chormusik aus unterschidlichen Zeiten und Ländern singt das

Collegium Vocale Friedberg

bei mehreren Konzerten im Advent. Als Motto über den Konzerten steht in diesem Jahr

„O magnum mysterium“

. Dies ist der Titel eines Stücks, das in zwei Varianten zu hören sein wird: von Tomás Luis de Victoria (1572) und von Michael John Trotta (2020). Die Konzerte finden statt am 29. November in der Ev. Philippuskirche in Westheim (19.30 Uhr), am 6. Dezember in St. Jakob (19 Uhr) sowie am 7. Dezember in Ev. St. Ulrich (19 Uhr).