Brechtfestival: Wie Brecht-Tochter Barbara gerettet wurde

Plus Als Bertold Brecht und Helene Weigel ins Exil gingen, fehlten die Papiere für ihre Tochter Barbara. Wie die Zweijährige ihren Eltern nachreisen konnte, hat Michael Friedrichs recherchiert.

Als Bertolt Brecht und Helene Weigel nach dem Reichstagsbrand 1933 Ende Februar aus Berlin flüchten mussten, konnten sie ihre Tochter Barbara nicht mitnehmen, da sie für das Kind nicht die nötigen Papiere hatten. Brechtkenner Michael Friedrichs beschrieb nun im Brecht-haus die vielen glücklichen Umstände, die dazu geführt hatten, dass die damals zweijährige Tochter vor den Nazis gerettet wurde und wieder zu ihren Eltern kam: „Es gibt viele Personen, die hilfreich gehandelt haben“, meinte Friedrichs.