Augsburg

Vortrag zur NS-Zeit: Wenn Ärzte Ärzte vertreiben

Verfolgung jüdischer Ärztinnen und Ärzte in Augsburg Die Historikerin und Ärztin Elisabeth Friedrichs hat das Schicksal von 15 jüdischen Ärztinnen und Ärzten in der Nazi-Diktatur in Augsburg erforscht.

Plus Wie fanatisch Ärzte der NS-Rassenpolitik folgten, zeigt sich an der eigenen Stadt. Hier bekommt das Grauen Namen. Straßen, Häuser, Schilder legen als steinerne Bürgen für immer Zeugnis ab.

Von Stefanie Schoene

Als der Deutsche Ärztebund sich auf einer Tagung in Norddeutschland 1932 mit Dr. Gerhard Wagner einen überzeugten NSDAP-Kader zum Vorsitzenden wählte, waren auch die Tage der jüdischen Mediziner und Medizinerinnen in Augsburg angezählt. Während der Arzt Wagner es innerhalb weniger Jahre bis zum Sachverständigenrat für Bevölkerungs- und Rassenpolitik und zum Reichsausschuss zum Schutze des deutschen Blutes brachte, wurden in Augsburg nach heutigem Stand etwa 15 Ärzte wegen ihrer jüdischen „Rasse“ vernichtet.

Unter den 177 Augsburger Ärzten praktizierten vor 1933 etwa 15 jüdische Mediziner. Sie wurden zügig denunziert, boykottiert, ihrer Ehrenämter enthoben, vertrieben und ermordet. Historisches Detailwissen zu den Lebensgeschichten dieser 13 Ärzte und zwei Ärztinnen sind das Eine. Zum Teil ist dieses Material bereits 2016 in einem Stadtrundgang auf den Spuren der Ärzte und einer Broschüre des Jüdischen Museums zum Thema veröffentlicht. Doch Elisabeth Friedrichs, selbst Ärztin und Lokalhistorikerin, hat auch neue Details erforscht und machte diese in einem Vortrag im Annahof öffentlich. Organisiert von den zahlreichen Kooperationspartnern der „Augsburger Beiträge zur historisch-politischen Bildung“ sowie dem Ärztlichen Kreisverband Augsburg-Schwaben fanden sich etwa 90 Zuhörerinnen und Zuhörer ein.

