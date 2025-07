Wie jemand, für den Urlaub ein Fremdwort ist, auf Reisen geht oder 60 Minuten mit Kurt Idrizovic

Ein Gespräch über Bücher für den Urlaub mit dem Buchhändler Kurt Idrizovic zu führen, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und das nicht etwa, weil Idrizovic nicht genügend Vorschläge machen kann. Die Kiste mit Büchern, die er zu unserer neuen Ausgabe von „60 Minuten mit...“ in die AZ-Heimatwelt mitgebracht hat, ist randvoll mit neuem und altem Lesestoff. So viel, dass die 60 Minuten dafür hinten und vorn nicht ausreichen. „Aber Urlaub?“, fragt Idrizovic. „Was soll das sein?“ Alle lachen in der Heimatwelt.

