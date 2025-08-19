Was tun in der theaterfreien Zeit? Die Antworten von sechs regelmäßigen Theatergängern

Katja von Wyschetzki (Vorsitzende des Sensemble-Freundeskreis): „Eigentlich bin ich der Auffassung, dass der Sommer primär dafür da ist, um dem Geist eine Pause zu geben. Einfach mal auf den See zu schauen. Aber kulturell hat Augsburg während der Theaterpause natürlich dennoch viel zu bieten. Ich besuche gerne eines der vielen Museen, die ja passend klimatisiert sind. Ich will mir noch unbedingt die „Dirndl: Tradition goes Fashion“ Ausstellung im Tim anschauen. Sogar meine Kinder und Schüler haben die Museumslandschaft mittlerweile für sich entdeckt. Ansonsten gehe ich gerne in das Freilichtkino oder besuche meine Freundinnen in ihren Ateliers. Letztens erst bin ich mit meiner Tochter den Kunstkanal in der Altstadt entlanggelaufen. Solche Spaziergänge enden dann meistens natürlich in einem der vielen Cafés oder Restaurants Augsburgs. Aber am allermeisten freue ich mich darauf, wenn die Spielzeit des Theaters wieder beginnt.“

In der Sommerpause gibt es zwei Typen: die Abstinenten und die Lückenfüller

Peter Boegler (Vorsitzender der Theaterfreunde Augsburg): „Sowie ich es sehe, gibt es zwei Typen, was die Sommerpause angeht: Der erste Typ lebt den Sommer sozusagen kulturell abstinent, sodass die Freude im Herbst, wenn das Theater wieder losgeht, umso größer ist. Der zweite Typ versucht, diese kulturelle Lücke so gut es geht mit anderen Aktivitäten zu füllen. Ich persönlich nutze die Pause, um einerseits an der Planung der neuen Saison zu arbeiten, und andererseits ein paar Ausstellungen zu besuchen. Und ich sag mal so, wenn man will, findet man in Augsburg definitiv was. Hier gibt es immer wieder Konzerte, und die Freilichtbühne ist auch super. Wobei mein persönliches Sommer Highlight die Bregenzer Festspiele sind. Ich finde, dass man den Kulturbegriff nicht zu eng sehen sollte. Es gibt keine hohe und keine niedrige Kultur, sondern einfach nur gute und schlechte Veranstaltungen.“

Sieglinde Wisniewski (Mitglied des Stiftungskuratoriums des Staatstheaters): „Die Sommerpause genieße ich am liebsten im Schwimmbad. Aber komplett verzichten kann ich auf die Kultur auch nicht. Ich gehe überall gerne hin. Ich liebe das Junge Theater Augsburg, und das Kulturhaus Abraxas finde ich auch toll. Die kirchlichen Ausstellungen in den Kirchen St. Anna und St. Moritz haben es mir besonders angetan. Sie sind so belebend für die Gesellschaft. Eine große Empfehlung meinerseits ist die Fotoausstellung „Obdachlosigkeit hat jedes Gesicht“ des Vereins „Sozialdienst katholischer Frauen im Kolpinghaus“. Eine zeitgenössische Veranstaltung, die hoffentlich die Menschen anregt. Augsburg bietet einfach ein sehr breit gefächertes Angebot, da finden alle was.“

Es gibt auch die Konzerte des Friedberger Musiksommers

Thomas Weckbach (Vorsitzender des Stiftungskuratoriums des Staatstheaters): „Das Theater macht zwar sechs Wochen Pause, ich aber nicht. Ich habe zum Beispiel die Galerie Noah und das Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast besucht und schaute mir Ausstellungen wie „New Connections“ an. Auch freue ich mich darauf, während der Pause die Veranstaltungen des Friedberger Musiksommers zu besuchen, die stets mit herausragenden Künstlern besetzt sind. Ins Kino gehe ich nicht, da habe ich nicht so wirkliches Interesse dran. Das Theater mit seinem großartigen Angebot genügt mir, und ich freue mich umso mehr auf die neue Spielzeit.“

Johanna Lippe (stellvertretende Vorsitzende des Kulturfördervereins INS-Theater Augsburg): „Der Augsburger Zoo und der Botanische Garten gehen immer. In der Sommerpause unternehme ich viel mit meinem Verein. Wir tauschen uns oft über Ausstellungen aus und geben einander Empfehlungen. Im September wollen wir uns zum Beispiel die „Dirndl: Tradition goes Fashion“ Ausstellung im Tim zusammen anschauen. Ansonsten werde ich nach Berlin und Taiwan reisen. Einfach Mal in der Sonne zu liegen und ein Buch zu lesen, ist auch sehr schön. Dabei kann man sich gut mental auf die kommende Saison vorbereiten.“

Jürgen Enninger (Leitung des Referats für Kultur, Welterbe und Sport Augsburgs): „Alle Ausstellungen im Glaspalast finde ich spannend. Zum Beispiel „New Connections“ oder auch Gülbin Ünlüs „Really?“ sind einen Besuch wert. Und der Fakt, dass es etwas kühler im Glaspalast ist und man im Anschluss einen Kaffee im Tim trinken gehen kann, macht einen Besuch dort noch schöner. Wer sich für Römer interessiert, kann die „Via Claudia Augusta“ Ausstellung im Römischen Museum besuchen. Oder die Ausstellung „Shame“ von Schöne Felder auf dem Milchberg, wenn man mehr internationale Kunst sehen will. Abgesehen von Ausstellungen ist auch das Open Air Kino Lechflimmern im Sommer immer einen Besuch wert.“