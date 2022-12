Auf Christbaumschau in Augsburg: Von zierlich bis kitschig ist alles dabei

Plus Kugeln dran, Lichterkette drauf – fertig ist die Weihnachtstanne? So eintönig ist es nicht. Ein Rundgang durch Augsburg zeigt: Baum ist nicht gleich Baum.

Unter dem imposanten Gewölbe wirken sie fast zierlich. Vier Tannen ragen im Altarraum des Augsburger Doms in die Höhe. Schlicht geschmückt mit Sternen aus Holz und funkelndem Papier. Sie strahlen Wärme aus, verleihen dem Raum ein heimeliges Gefühl. „Morgens, wenn noch niemand hier ist, ist die Stimmung besonders schön“, sagt Helmut Kellerer. Seit zwölf Jahren ist er Mesner im Dom. Die Christbäume schön herzurichten, das sei immer wieder etwas Besonderes. Berufsehre. Denn die Besuchenden sollen sich an den Tannen erfreuen.