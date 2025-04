Eine Party zum Lebensabschied: Staatstheater Augsburg probt die Komödie „Weltwärts“

Anna kennt sie, diese letzten Fragen des Lebens. Fragen, die sich jeder Menschen einmal stellt in Gedanken: „Wann genau werde ich sterben? Zu welcher Tageszeit? Zu welcher Musik? Bei welchem Wetter?“, Anna listet die Fragen auf. Aber sie will das Wann, Wo, Wie jetzt selbst entscheiden. Sie ist Mitte 30, Mutter einer Tochter und so schwer und unheilbar krank, dass sie mit Sicherheit bald sterben wird. Um selbstbestimmt ihr Leben zu beenden, entscheidet sie sich für einen assistierten Suizid. Sterbehilfe.

Veronika Lintner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

David Ortmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis