Werk der Woche

Das Kinderbuch zum Ulrichsjahr: "Elsbeth, die Fische und der heilige Ulrich"

Plus Der heilige Ulrich: Anna Maria Praßler und Ulrike Baier schaffen in ihrem Bilderbuch eine Verbindung zur heutigen Lebenswelt der jungen Leserinnen und Leser.

Von Birgit Müller-Bardorff Artikel anhören Shape

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir regelmäßig Schöpfungen mit regionalem Bezug vor, die die Begegnung lohnen.

Ganz fest presst das kleine Mädchen, mit dem blonden Zopf und dem Trägerkleid die Hände auf beide Ohren und kneift die Augen zusammen. Nichts will sie mitbekommen von dem, was sie umgibt, nicht den vor Hunger schreienden Bruder, nicht den Kriegslärm, der ums sie tobt, nicht das ganze Elend. Es ist eine Szene, die sich in unseren Tagen abspielen könnte, in der Ukraine, in Syrien, im Jemen und an vielen anderen Orten. Aber Elsbeth, so der Name des Mädchens, lebt mitten in Augsburg, vor mehr als tausend Jahren, und sie ist die Heldin eines neuen Bilderbuchs, das anlässlich des diesjährigen Ulrichsjubiläums im Wißner Verlag erschienen ist.

