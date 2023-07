Werk der Woche

Der Meister, sein Werk und die Stadt: Das dicke Buch zur Elias-Holl-Ausstellung

Plus Die Stadt Augsburg feiert ihren großen Baumeister Elias Holl: Neben einer Ausstellung widmet ihm das Maximilianmuseum auch einen üppigen dicken Wälzer.

Von Veronika Lintner

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur. In unserer Serie „Werk der Woche“ stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.

"Ein Geburtstagsgeschenk" - so nennt Christoph Emmendörffer das dicke Buch. Es thront auf einem Tischchen in seinem Büro, im Schatten von zimmerhohen Regalen mit historischen Akten, Folianten und Wälzern aus der Geschichte. Und dieses Geburtstagsgeschenk auf dem Tisch ist eine Verneigung vor einem historischen Jubilar: Elias Holl sein Name. In diesem Jahr feiert Augsburg den 450. Geburtstag dieses Mannes. Als Baumeister hatte Holl einst die Silhouette der Stadt gestaltet, mit Gebäuden, die Augsburg bis heute Charakter verleihen. Eine üppige Ausstellung widmet das Maximilianmuseum dem Stadtbaumeister - und als Begleiter legt Museums-Direktor Emmendörffer ein Buch vor. Der Titel dieses Geburtstagsgeschenks: "Meister. Werk. Stadt. 450 Jahre Elias Holl."

