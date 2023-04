Werk der Woche

vor 31 Min.

Die Macht wird durch den 3D-Printer gedreht

Plus Die Künstlerin Julia Klemm untersucht den Mythos Löwe und wird dabei auch auf feine Weise politisch.

Von Richard Mayr Artikel anhören Shape

Von bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir regelmäßig Schöpfungen mit regionalem Bezug vor, die die Begegnung lohnen. Diesmal: die Werkserie "Pack" der Künstlerin Julia Klemm.

Was tun mit den Symbolen? Sie schleifen und schauen, wie sie ihre Bedeutung verändern und was sie zu sagen haben. Genauso verfährt die Künstlerin Julia Klemm, wenn sie sich den Löwen vornimmt. Ihm schreibt der Mensch die Rolle zu, König im Tierreich zu sein. Deshalb dient der Löwe seit Jahrtausenden als Symbol für die Macht und die Mächtigen. In der Wappenkunde gehört er zu den beliebtesten Motiven. Aber auch vor Herrschersitzen, auf Plätzen oder in den Eingangsbereichen finden sich oft Löwen-Skulpturen, um allen Macht zu signalisieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen