Julo und Nick Mosh präsentieren den Soundtrack zum Frühling

Die beiden Freunde versinken auf der EP "Hang On To Your Friend" in musikalische Zwiesprache und knüpfen musikalisch in den 1970er Jahren an.

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur. In unserer Serie „Werk der Woche“ stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.

Wenn zwei gut befreundete Menschen im Gespräch versinken, verschwindet die grelle, tosende Realität um sie herum schnell hinter einer behaglichen Blase, in der die Gesetze von Raum und Zeit nicht mehr zu gelten scheinen. Und wie viel Zeit auch immer zwischen zwei Gesprächen vergehen mag, scheint das nächste immer genau da anzusetzen, wo das letzte aufgehört hat. Vor sechs Jahren verklang der letzte Gedankenaustausch der beiden Freunde Julian Stech und Nick Herrmann in ihrer Band Pinewood Soul, mit der sie die psychedelische Beatmusik der späten 60er Jahre ins neue Jahrtausend übersetzt haben. Nun nehmen sie als das Duo Julo und Nick Mosh das Gespräch wieder auf und halten es auf der EP „Hang On To Your Friend“ (Mysa Records) für die Nachwelt fest.

Und das Frequenzgartenstudio wird zur Zeitmaschine, in deren Navigationssystem „gegen 1970“ eingegeben wurde, nur dass diesmal Onkel Rock draußen bleibt, denn die Rückbank ist mit Bruder Folk und Schwester Soul schon besetzt. Julos Akustikgitarre gibt den Rhythmus vor, ein glitzerndes Rhodes, dezente Percussions und flirrende Harfenklänge setzen den Ton. Über seinen im Geiste verbundenen Freund singt Julo im Opener „Spanish Secret“, und eigentlich ist jedes der sechs Stücke die Vertonung einer tiefen Freundschaft.

"Hang On To Your Friend" hat mit belangloser Formatradiomusik nichts zu tun

Sie legen einem den Arm um die Schultern, bringen einen zum Lächeln und schenken Geborgenheit. Das mag arg gefällig klingen, aber die EP hat mit belangloser Formatradiomusik nichts am Hut. Die Obertöne aus dem Rhodes schleichen und tanzen, stolpern und trippeln um die lakonischen Mollakkorde der Akustikgitarre, der Beat kommt aus dem Anschlag der Gitarrensaiten und einem gelegentlichen Klopfen auf den Korpus, Julos weicher Tenor verschmilzt mal hier, mal da mit einer zweiten Stimme.

Nick Mosh an der Harfe. Foto: Hagaff

Ständig begegnen einem Elemente, die aufhorchen lassen, kleine Details, die dem Popappeal der beiden Musiker immer die Vorsilbe „freak-“ mitdenken lassen. Der Song „Pool Days“ kommt mit einem krummen Takt daher, der ihm nichts an seiner Eingängigkeit nimmt, die Gesangslinien gehen, so unvorhersehbar sie auch sein mögen, leicht ins Ohr und schwer wieder hinaus. „Soft Kisses“ verweigert sich dem klassischen Strophe-Refrain-Schema und ist trotzdem ein Hit und das treibende Schlagzeug in „I like the way you treat me“ erinnert an eine Band, durch deren Gesamtwerk sich verrückte Ideen wie ein roter Faden zieht: die Flaming Lips. Die verstecken USB-Sticks mit neuer Musik in süßen Gummischädeln, rollen in aufblasbaren Kugeln über ihr Publikum und stecken ihre Tänzer in Tierkostüme.

Lesen Sie dazu auch

Verhuschte Gitarren klingen wie eine Demoaufnahme der Beatles

Humor haben Stech und Herrmann ebenfalls. Die verhuschten Gitarren des großartigen Songs „Season Charms“ klingen wie eine Demoaufnahme der Beatles, nachdem sie LSD für sich entdeckt haben, bei den Gesangsarrangements nickt John Lennon wohlwollend von seiner Wolke und freut sich, dass auch die heutige Generation junger Musiker seinen Sprachwitz noch versteht. „She fills the bathtub with amber honey and starts to laugh“ singt Julo, und entwirft ein Bild, das wie ein Szenenfoto eines Theaterstücks aus dem Kontext genommen völlig absurd erscheint. Doch zu den psychedelischen Klängen des Songs ist die Vorstellung einer Person, die lachend vor einer Badewanne voll goldenem Honig steht, gar nicht mehr so abwegig.

Julo Mosh. Foto: Mate Group

Das Cover ist die neonfarbene Version eines Tourplakats von Walther von der Vogelweide, dem ein Stückchen Fliegenpilz in seinen Buchweizenbrei gefallen ist. Die beiden Musiker hängen in Turnschuhen und Ballonseidejacke mit Instrument behangen kopfüber von einem mit herzförmigen Blättern bewachsenen Ast, illustriert in einer Art und Weise, als hätte man einer künstlichen Intelligenz befohlen, ein mittelalterliches Kalendariumsblatt durch Andy Warhols Augen zu entwerfen. Der Soundtrack zum Frühlingsanfang steht bereit, er wird bunt und crazy.