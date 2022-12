El Grecos "Großinquisitor": Kirchenobere mit Doppelgesicht

Plus El Grecos "Großinquisitor" diente Wolfgang und später dann auch Florian Lettl als Vorlage für eine surrealistische Verfremdung.

Von bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche“"stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt.