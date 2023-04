Werk der Woche

18:17 Uhr

Liebeserklärung mit Geige: Bartók-Solo für Nathalie Schmalhofer und das SJSO

Plus Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester gastiert in Augsburg. Die Bobingerin Nathalie Schmalhofer spielt dabei Bartóks 1. Violinkonzert - ein Stück mit Herzklopfen.

Von Veronika Lintner

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir regelmäßig Schöpfungen mit regionalem Bezug vor, die die Begegnung lohnen. Diesmal: Béla Bartóks Violinkonzert Nr. 1.

Ihr Instrument ist die Violine. Ihr Chef heißt Andris Nelsons und zählt zu den Stars unter den Dirigenten. Und ihr Arbeitsplatz, der liegt in den Reihen der Zweiten Geige - im Gewandhausorchester Leipzig. Die Liebe zur Musik hat Nathalie Schmalhofer bis in dieses Ensemble von Weltklasse geführt. Mit nur 25 Jahren. In Bobingen ist sie geboren, wuchs in ihrer musikbegeisterten Familie auf. Und jetzt, kaum in Leipzig angekommen, kehrt sie für ein Gastspiel zurück in ihre Heimat. In Augsburg gibt Schmalhofer am 16. April ein Konzert mit dem Schwäbischen Jugendsinfonieorchester, dem SJSO. "Ich fühle mich mit meiner Heimat sehr verbunden, mit der Natur, der Landschaft, und natürlich mit meiner Familie, die hier lebt", erzählt sie. Wird ihre Familie auch bei ihrem Solo in Augsburg im Publikum sitzen? "Auf jeden Fall." Und für dieses Konzert nimmt sich Schmalhofer ein Werk vor, mit dem ihr Repertoire wächst: Béla Bartóks 1. Violinkonzert.

