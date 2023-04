Werk der Woche

12:00 Uhr

Nivis begeistert mit Musik für die dunklen, die ehrlichen Gefühle

Plus Als die Band Nivis sich zusammenfand, war schnell klar, was das gemeinsame Thema ist: depressive Zustände, die in Musik gegossen werden sollen.

Von Sebastian Kraus

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer Serie "Werk der Woche" stellen wir regelmäßig Schöpfungen mit regionalem Bezug vor, die die Begegnung lohnen.

Fjolla Gashi sitzt seitlich vom Publikum abgewandt auf einer Bierkiste. Ihre Schiebermütze wirft einen Schatten über ihre geschlossenen Augen, der Körper unter Spannung und doch sitzt sie wie versunken über dem Mikrofon. Sie legt Herz und Seele in die Songs, die ihre Indiepopband Nivis an diesem warmen Abend im Mai auf der Bühne des City Clubs zum ersten Mal live spielen. Diese Band steht nicht auf der Bühne, um großes Entertainment zu veranstalten. Diese Band steht auf der Bühne, weil die Songs hinaus in die Welt müssen, weil sie ihre Katharsis sind, weil sie über das schreiben, "was für uns relevant ist. Für uns, und nicht für irgendjemand da draußen", wie Gitarrist Johannes Dorsch erzählt.

