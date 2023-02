Peter Dempf erzählt das Schicksal der Augsburger Unternehmerin Anna Barbara Gignoux

Eine Prominente der Augsburger Geschichte: Peter Dempfs neuer Roman „Die Herrin der Farben“ über das Leben der Augsburger Unternehmerin, zweifachen Ehefrau und Kunstmäzenin.

Kurkumagelbe Sonnenblumen auf blauem Grund. Mit ihnen beginnt die Liebe zwischen der Augsburger Goldschlagertochter Anna Barbara Koppmair, geboren 1725, und dem Kattunfabrikantensohn Johann Gignoux. Mit dieser Liebe beginnt aber auch eine für das 18. Jahrhundert beeindruckende Frauenkarriere als Kattunfabrikantin – das legt auch schon der Titel des neuen Romans über diese Figur vom Augsburger Autor Peter Dempf nahe: „Herrin der Farben“.

Für Madame Gignoux war das Gignoux-Haus ein "Steinhaufen"

Unterfüttert ist der Roman mit der Schilderung abendlicher Soireen, auf denen Christian Friedrich Daniel Schubart seine regelmäßig erscheinende „Deutsche Chronik“ vorstellt und Musik von Leopold Mozart gespielt wird. Und nach dem Vorbild der Musik ist der Roman selbst rondoform verfasst, wie es bereits Schnitzler in seinem „Reigen“ zelebriert hat.

In vier Büchern auf 500 Seiten schildert Dempf das Leben von Anna Barbara Gignoux. Heute zeugt von ihrer Existenz vor allem noch das Gignoux-Haus in Augsburg: ein Rokoko-Palais, das in den letzten Jahren prachtvoll saniert wurde, das die Madame einst aber als „Steinhaufen“ verachtet hat. Denn der Bau brachte beachtliche Schulden mit sich: rund 200.000 Gulden.

Im ersten Buch müssen Anna Barbara und der Nachbarsjunge Johann Schwierigkeiten bestehen, bevor sie heiraten dürfen. Der ältere Gignoux-Bruder, Anton, etwa verspottet die junge Koppmair: „Du wirst nie schreiben lernen. Mädchen können das nicht. Sie haben ein zu kleines Gehirn.“ Aber dann bringt Johann ihr Papier, ermutigt sie: „Zeig mir, was du geschrieben hast, wenn du fertig bist.“ Zu den ersten Büchern, die Anna Barbara dann liest, gehört eine kurze Schrift über Farben von Georg Neuhofer, die in den 1690ern für Furore in Augsburg sorgte.

Deshalb müssen auch die Gignoux-Brüder auf die Walz in die Niederlande reisen, bevor sie eine Doppelhochzeit feiern durften. Deswegen heiratet Anna erst mit 23 Jahren. Tatsächlich war das Heiratsalter in Reichsstädten oftmals nach oben reglementiert, denn der künftige Hausstand sollte nicht der städtischen Armenkasse auf der Tasche liegen.

Die Kattundruckerei Gignoux versucht, auch neue Wege zu gehen, indem eine Färberei angegliedert wird, was der Weberzunft ein Dorn im Auge war, denn: „Ihr wisst auf diese Art kommt die strenge Trennung zwischen Webern, Kattundruckern und Kaufleuten durcheinander.“ In den Folgejahren kommt es immer wieder zu Streitigkeiten mit der Zunft, auch wegen des Ankaufs ausländischer Tücher, denn wie Anton Gignoux erklärt: „Wir brauchen nicht das hier in Augsburg verpflichtende Mischgewebe aus Baumwolle und Leinen. An Leinen bleibt keine der leuchtenden Farben hängen.“

Neben Pflanzen wie Färberwaid dienten auch Schildläuse zum Färben der Stoffe. Die Fixierung der Farben erfolgte mittels erhitzbarer Kupferwalzen. Anna Barbara assistiert ihrem Mann bei seinen Farbexperimenten, die dessen Gesundheit frühzeitig zerrütten. Nach seinem Tod heiratet Madame Gignoux den „Paradiesvogel“ Georg Christoph Gleich, doch die Ehe mit dem Schürzenjäger führt sie und die Fabrik ins Unglück.

Mit Simone de Beauvoir zu Anna Barbara Gignoux

Im dritten Buch schildert Dempf das Martyrium dieser zweiten Ehe. Tatsächlich hatte Anna Barbara bereits ein Jahr nach der Eheschließung versucht, die Scheidung zu erwirken – denn Gleich „ging es um das Geld, um die Fabrique, niemals ums sie. Sie hatte sich von seiner Galanterie blenden lassen“. Dempf breitet die Gewaltszenen mitunter ziemlich aus, bis Gleich wegen seiner Schulden endlich die Flucht ergreift.

Im letzten Buch schildert der Augsburger Erfolgsautor dann eine vom Leben verbitterte Anna Barbara, die zunehmend ihr Herz für das Schicksal der Arbeiter verschließt. Bei Dempf ist es der für Gignoux unentbehrliche Vorarbeiter Hallbacher, der ihr soziales Gewissen mimt. Denn erst dessen Kündigung führt dazu, dass sie bessere Löhne an ihre rund 500 Angestellten bezahlt – darunter viele Frauen und Kinder. Tatsächlich kaufte die Fabrik Gignoux den Augsburger Webern noch regelmäßig Tuch ab, als andere Unternehmer wie Schüle fast nurmehr ausschließlich indisches Tuch importierten.

Eingangs zitiert Dempf Simone de Beauvoir: „Diese Welt hat schon immer den Männern gehört, alle Gründe aber, die man dafür angeführt hat, erscheinen unzureichend.“ Seine Schilderung der Anna Barbara Gignoux und ihres Schicksals gerät dann selbst mitunter ziemlich düster. In weiten Teilen aber gelingt es ihm sehr gut, ein Gefühl für die Epoche zu vermitteln – auch wenn er die Rolle jüdischer Bankiers unter den Gläubigern der Fabrik Gignoux klischeehaft überbetont. Trotzdem bleiben wichtige Daten und Fakten wie der Weberaufstand nicht unerwähnt: eine Naturkatastrophe und die daraus resultierende Lebensmittelknappheit und Inflation ebenso eine Rolle spielten wie die Launen der Wohlhabenden.

Gignoux beispielsweise verfolgte einen Ballonaufstieg vor den Toren Augsburgs, während ihre Angestellten kaum genug Brot hatten. Das erinnert oberflächlich ein bisschen an Marie Antoinette und das Gebaren am französischen Hof, aber nur ein bisschen. Denn letztlich ging es Madame Gignoux bei Verhandlungen mit den Webern vor allem darum: „Bietet uns einen Preis, der euch nicht ruiniert und uns nicht ins Unglück stürzt.“ Eine Erfolgsformel.

