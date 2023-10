Wiederaufnahme

17:19 Uhr

Sophie Scholl - ein leuchtendes Beispiel des Widerstands gegen die Nazis

Plus Das Theater Eukitea bringt wegen des Rechtsrucks wieder "Sophie Scholl - innere Bilder" auf die Bühne. Das geht unter die Haut und macht nachdenklich.

Von Richard Mayr

Beim Blick in diese Welt, bei den Veränderungen in der politischen Landschaft sowohl in Deutschland als auch in Europa sei es ihm eine Herzensangelegenheit gewesen, dieses Stück wieder auf den Spielplan zu holen, sagt Stephan Eckl, der Leiter des Theaters Eukitea in Diedorf. Von der Spielzeit 2012/13 bis 2017/18 hat das Theater schon einmal "Sophie Scholl - innere Bilder" gespielt. Jetzt erfährt die alte Inszenierung mit einer neuen Schauspielerin eine Wiederaufnahme - auch als eine Reaktion des Eukiteas auf den Rechtsruck hierzulande und anderswo.

Wobei diese Inszenierung in allen Bereichen das Gegenteil von Vereinfachungen und Vergröberungen ist, wie das im politischen Dialog so oft der Fall ist. Das Leben der Sophie Scholl wird nicht für platte politische Parolen genutzt, es soll zum Nach- und Mitdenken anregen. Aus Originaltexten von ihr, aus Briefen und Tagebucheinträgen entsteht erst das Bild eines schwärmerischen, begabten Mädchens, das sich von der Propaganda, die sie umgibt, und den Geboten der nationalsozialistischen Ideologie immer stärker entfremdet. Sie entfremdet sich der Hitlerjugend, weil sie anderswo geistigen Halt findet. In der Kunst, der Musik, vor allem aber auch in der Religion.

