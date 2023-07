Workshop in Augsburg

Wie funktioniert cooles Auftreten? Auf den Spuren von James Dean und Marlene Dietrich

Plus "Cool sein" – was heißt das eigentlich? Dieser Frage sind 19 Schülerinnen und Schüler beim Workshop "Play it cool" im Textilmuseum Augsburg nachgegangen.

"I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts!", dröhnt es aus dem tragbaren Lautsprecher. Es riecht nach Leder. 19 Beinpaare tippeln über den Boden, schlendern oder schreiten behutsam voran. Beim Workshop "Play it cool" im Augsburger Textil- und Industriemuseums (tim) gehen Schülerinnen und Schüler der Frage auf den Grund: Was bedeutet es, "cool" zu sein?

Zum Takt der britischen Pop-Band Right Said Fred wagen sich die Buben und Mädchen der siebten und achten Klasse der Montessori-Schule Traunstein auf den Catwalk – zwischen einer schwarz-roten Harley-Davidson und dem Porträt vom US-Rapper LL Cool J hindurch, voller Selbstverständnis, ohne zu zögern. Vor einer Stunde war das noch ganz anders.

