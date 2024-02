50. Todestag

Erhart Kästner, der Reiseschriftsteller ohne Erinnerung

Der Schriftsteller Erhart Kästner ("Die Stundentrommel vom Heiligen Berg Athos") war auch Sekretär Gerhard Hauptmanns (1936–1938) und Direktor der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel (1950–1968). Erhart Kästner wurde am 13. März 1904 in Schweinfurt geboren und ist am 3. Februar 1974 in Staufen im Breisgau gestorben.

Plus Seine Jugend verbrachte er in Augsburg, wohin er 1947 zurückkehrte. Er wollte nach dem Krieg wieder an die untergegangene deutsche Hochkultur anschließen.

Von Franz Fromholzer

Augsburg 1947. Der Kriegsheimkehrer Erhart Kästner ist nachts unterwegs zu seinem Elternhaus in der Maximiliansstraße. Vorbei an von Mondlicht beschienenen Trümmern, Schuttbergen, Fensterhöhlen zieht der entlassene Soldat, noch in Gefangenenschuhen steckend, durch stille Gassen. Auf den hölzernen Kisten-Koffer, sein einziges Hab und Gut, setzt er sich schließlich vor dem Elternhaus, das von einer Brandbombe versehrt wurde. Die zerstörte Stadt erinnert ihn an die Ruinen Roms, die einstige Welthauptstadt. Augsburg war in Kästners Augen antike Ruinenlandschaft geworden – erhaben und menschenleer.

Erhart Kästner schildert jene Rückkehr nach Augsburg als Brief eines Heimkehrers in dem von ihm 1948 herausgegebenen Merian-Heft "Augsburg". Kästner, Nachfahre des Textilfabrikanten Johann Heinrich Schüle, besucht das Gymnasium bei St. Anna, studiert in Freiburg und Leipzig, wo er auch promoviert. Als Bibliothekar in Dresden gründet Kästner das Buchmuseum und lernt den Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann kennen. Hauptmann bindet Kästner als Privatsekretär in den 1930er-Jahren an sich. Als Wehrmachtssoldat wird Kästner im Zweiten Weltkrieg in Griechenland eingesetzt und gerät auf Rhodos in englische Kriegsgefangenschaft.

