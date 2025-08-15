Klangvolles Patrozinium: Musik zu Mariae Himmelfahrt im Kloster Oberschönenfeld

Sie ist das große August-Ereignis in Oberschönenfeld: die Patroziniums-Messe zu Mariae Himmelfahrt. Die Abteikirche der Zisterzienserinnen, ein Rokoko-Kleinod, steht dabei als spirituelles Herz des ansonsten lebhaften Kulturbetriebes der Klosteranlage im Mittelpunkt. Der Kirchenraum ist voll besetzt an diesem sommerlichen Tag, denn auch die bereits von den Germanen überlieferte Kräutersegnung ist wichtiger Teil der religiösen Feier.

Heinz Dannenbauer dirigiert Mozarts Messe KV275

Doch vor allem erhält das Oberschönenfelder Patrozinium seinen Glanz durch die Musik, deren von Heinz Dannenbauer geleitete Klangwelt traditionell auf hohem Niveau geboten wird. Um Wolfgang Amadeus Mozarts Missa brevis in B KV 275 rankte sich das klingende Geschehen, eine Musik, deren anrührende Herzlichkeit doch von einer genialen Staffelung und Klarheit des musikalischen Materials getragen wird – die feinen Motorik-Bewegungen von Kyrie/Gloria, die durchaus auch zart dramatischen Anläufe des Agnus Dei nach der liedhaften Innigkeit von Sanctus/Benedictus. Mozarts eingefügtes „Ave verum“ zur Communio hatte sein berühmtes Charisma.

Von den das Programm erweiternden musikalischen Raritäten ragte „Ave Maria“ von Giulio Caccini (1546 – 1613) heraus. Die geradezu expressive scheinbare Modernität des zu seiner Zeit dem Theater zugewandten Renaissance-Meisters konnte überraschen und begeistern. Beeindruckend waren hier die Sopran- und Alt-Soli von Alexandra Steiner und Sabine Fackler sowie das Violinsolo von Stefan Kellermann. Auch das spätromantische „Halleluja“ für Chor und Orgel von César Franck setzte neue Farbakzente.

Heinz Dannenbauer dirigierte sein Ensemble Cantio Augusta

Heinz Dannenbauer, der nach einer schweren Verletzung und anschließender langwieriger Reha noch einmal ans Pult zurückgekehrt war, dirigierte sein souverän intonierendes Ensemble Cantio Augusta, das klangvolle Streicherquartett (zwei Violinen, Cello, Kontrabass), hatte mit Alexandra Steiner (Sopran), Sabine Fackler (Alt), Christoph Immler (Tenor) und Thomas Krätzig (Bass) hervorragende Solisten und mit Matthias Gyr einen Meister an der Orgel. Es gab großen Beifall im Gotteshaus.