Augsburg: Integrationsbeirat veranstaltet Kundgebung gegen Rassismus

Am Tag vor der Bundestagswahl fand in Augsburg eine Kundgebung mit 12.000 Teilnehmern statt. Die Menschen demonstrierten am Rathausplatz für Vielfalt in der Stadt. Am Freitag, 21. März, ist eine weitere Aktion geplant. Es werden allerdings viel weniger Teilnehmer erwartet. Veranstaltungsort ist der deutlich kleinere Moritzplatz. Organisiert wird die Kundgebung vom Augsburger Integrationsbeirat. Beginn ist um 16.30 Uhr. Der Termin ist historisch vorgegeben. Der 21. März ist internationaler Tag gegen Rassismus. Er wurde im Jahr 1996 von den Vereinten Nationen initiiert.

Auf dem Moritzplatz heißt es bei der Kundgebung „Menschenwürde – von Allen – schützen!“ Die Veranstaltung ist eingebettet in die internationalen Wochen gegen Rassismus. Sie finden in Augsburg von Montag, 17. März, bis Sonntag, 30. März, statt. Gebündelt und aufbereitet wird das Programm vom Büro für gesellschaftliche Integration der Stadt Augsburg. Es gibt laut Veranstalter ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zu den Themen Rassismus und respektvolles Miteinander statt. Zahlreiche engagierte Augsburger Vereine und Initiativen tragen über 40 Veranstaltungen zum Mitmachen, Zuhören und Lernen für alle Altersgruppen bei.

Aktion heißt „Wir alle sind Augsburg“

Die Wochen gegen Rassismus sind Teil von „Wir alle sind Augsburg“. Mit bestehenden und neuen Formaten setzt sich die Stadt Augsburg für Vielfalt und gegen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit, Rassismus, Diskriminierung und jede Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ein, heißt es.