Kunst-Diebstahl in Augsburger Altstadt: Unbekannter entwendet Skulpturen am Schwalllech

Von den vier Badenixen sind drei Damen verschwunden. Das liegt nicht am momentanen schlechten Wetter. Ein Dieb hat die Keramikfiguren, die im Rahmen der Freiluftausstellung Kunstkanal in der Augsburger Altstadt am Schwalllech bei St. Ursula drapiert waren, entwendet. Die Künstlerin der Skulpturen ist traurig – nicht nur, weil sie die Figuren nun in aufwendiger Arbeit neu anfertigen muss.

„Ich verstehe nicht, wie jemand so wenig Respekt vor der Kunst und fremdem Eigentum haben kann“, sagt Ottilie Leimbeck-Rindle. Sie ist angesichts des Diebstahls ihrer Badenixen fassungslos. Die Künstlerin, die einst auch beim bekannten deutschen Maler und Bildhauer Markus Lüpertz gelernt hat, ist eine von rund 20 Künstlern, die bis zum 24. August ihre Werke an den Altstadt-Kanälen präsentieren. Veranstalter der Ausstellung ist der Altstadtverein, der vergangenes Wochenende ein zweitägiges Fest veranstaltet hatte. In diesem Rahmen wurde der Kunstkanal eröffnet. Es dauerte keine zwei Tage, da waren drei Keramikfiguren verschwunden. Der Schaden beträgt laut Künstlerin über 1000 Euro. Aber nicht nur darum geht es Leimmbeck-Rindle.

Augsburger Künstlerin erwägt nach Diebstahl der Badenixen eine Anzeige

„Alle meine Figuren sind Unikate. ich fertige sie an, dann werde sie gebrannt, lasiert und nochmal gebrannt.“ Sie habe die Figuren extra an einem Platz am Kanal positioniert, an dem nicht so leicht hinzukommen sei. Sie erwägt, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Das habe schon mal geholfen, berichtet die gebürtige Friedbergerin, die nicht zum ersten Mal bestohlen wurde. Als sie noch die Galerie im Bauerntanzgässchen hatte, seien auch Figuren entwendet worden. „Als später eine Kaufhaus-Diebin erwischt wurde, fand die Polizei diese Figuren in der Tasche der Frau. Ein Polizist brachte sie mir in einem Karton zurück.“ Sinkenden Respekt beobachtet auch Marcus Frank vom Altstadtverein. Bestes Beispiel sei das Fahrrad, das er seit Jahren als Kunstobjekt im Mittleren Lech installiert hat.

Unbekannte hatten bei zwei Vorgängern des Lechkanal-Fahrrads die Seile durchtrennt, die Drahtesel seien davongetrieben. Die Bitte auf einem Schild, das Fahrrad nicht zu berühren, würde immer wieder ignoriert. Wie unlängst von einer Schulklasse. „Ich bat die Lehrerin, die Kinder darauf aufmerksam zu machen, stieß dabei aber auf Unverständnis“, so Frank.