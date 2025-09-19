Kunst statt Leerstand: „Pop-up-Galerien“ machen die Innenstadt bunt

Immer wieder stehen in der Augsburger Innenstadt Ladenflächen (vorübergehend) leer. Attraktiv ist das in der Regel nicht. Deshalb haben sich drei Augsburger Kreative, Alexander Görbing, Sven Kroll und Stefan Mayr, bereits 2021 mit der Wirtschaftsförderung der Stadt zusammengeschlossen und beleben Leerstände mit temporären Galerien. Sie bieten regionalen Künstlerinnen und Künstlern Raum, sich und ihre Arbeit zu präsentieren.

Nach Pop-up-Galerien im ehemaligen Weinhaus Bayerl in der Philippine-Welser-Straße, in der jetzigen Tchibo-Filiale am Moritzplatz sowie im früheren Champions-Laden in der Karolinenstraße, sind seit diesem Monat wieder neue Ausstellungen des Projekts „Leere Schaufenster müssen nicht sein“ in der Innenstadt zu sehen.

Abstrakte Malerei und ausdrucksstarke Porträts

Ditha De Rablo und Anne Zimmermann stellen in den ehemaligen Räumen des Modegeschäfts „The Wild Store“ aus. Beide Künstlerinnen bringen mit ihrer Kunst Farbe in das Stadtbild. De Rablo, international ausgestellt unter anderem in Paris, New York, Monte Carlo und Hong Kong, zeigt Werke aus ihrer Serie expressionistischer Gesichter. Die ausdrucksstarken Porträts sind geprägt von leuchtenden Farben, spontaner Malweise und intensiver Emotionalität. Anne Zimmermann präsentiert abstrakte Arbeiten. Ihre Bilder schlagen eine Brücke zwischen emotionaler Tiefe und individueller Wahrnehmung. Beide Künstlerinnen verbindet eine persönliche Freundschaft – und die Überzeugung, dass Kunst gerade in schwierigen Zeiten neue Perspektiven eröffnen kann. Voraussichtlich bis Anfang Oktober ist ihre temporäre Galerie geöffnet.

„Art Waste“ in der Karolinenstraße belebt Leerstand

Zugleich gibt es im Champions-Laden in der Karolinenstraße eine Pop-up-Ausstellung von 1976roots. Seit fast zehn Jahren arbeitet der Augsburger Künstler an Collagen, Mixed-Media-Arbeiten sowie Pop- und Street-Art, geprägt von kräftigen Farben und Materialien aus dem Alltag. Sein Konzept nennt er „Art Waste“: Fundstücke aus Barbershops, Plakate aus dem Mülleimer oder scheinbar Wertloses werden neu zusammengesetzt. (nist)